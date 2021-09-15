Учите матчасть. Замглавы "слуг" раскритиковала Данилова за идею перехода на латиницу

Нардеп Евгения Кравчук уверена, что переход на латиницу будет на руку производителям русскоязычного контента в Украине, поэтому с подобными заявлениями нужно учитывать аргументы "за" и "против".

Несколько дней назад секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос журналистки "Радио Свобода" о том, как он относится к инициативе перевести украинский язык на латиницу, сказал, что считает такую возможность одной из фундаментальных вещей.

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"Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов, добавив, что вместе с этой идеей выступает за то, чтобы английский язык стал обязательным для изучения в Украине.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии Фокусу отметила, что дискуссия вокруг отказала от кириллицы не нова и встречает больше отторжения, чем поддержки.

"(Заместитель спикера Верховной Рады) Руслан Стефанчук уже вспоминал про польского священника, который в 1834 году написал статью во львовском журнале "Розмаїтості". Она называлась "Про впровадження польського абецадла до українського письменства". В 19 веке эта статья вызвала большую критику тех, кто писал на украинском. Например, Маркиана Шашкевича. Я училась в гимназии Маркиана Шашкевича и читала его статьи. Перейти на польскую азбуку — так называли эту идею тогда — означало потерять украинскую идентичность", — объясняет Фокусу Евгения Кравчук.

По словам нардепа, сегодня переход на латиницу был бы на руку тем, что производит русскоязычный контент в Украине. Из-за неудобства читать латиницей люди бы читали на русском. Поэтому прежде чем озвучивать такие идеи, нужно внимательно изучить матчасть с учетом аргументов за и против. "Аргументов против для меня больше" — подчеркнула Кравчук.

Политик добавила, что депутаты "Слуги народа" поддерживают слова Данилова об обязательном изучении английского языка.

"Это важно, в том числе, если мы хотим привлечь иностранных туристов. К слову, на курортах Карпат, заработная плата в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в несколько раз больше для тех, кто знает английский язык", — отметила нардеп.

Также, по словам Евгении Кравчук, транслитерацию с украинского на английский нужно использовать для дорожных знаков, обозначения навигации, чтобы английские соответствия были в аэропортах, на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах.

"Чтобы люди из ЕС и США могли легко ориентироваться в Украине", — резюмировала замглавы фракции.

Также Фокус писал, что впервые вопрос перевода украинского языка на латиницу впервые озвучили большевики, организовав перевод всех языков народов Союза.