Вивчайте матчастину. Заступниця голови "слуг" розкритикувала Данилова за слова про перехід на латиницю

Нардепка Євгенія Кравчук в коментарі Фокусу розповіла, що перехід на латиницю буде на руку виробникам російськомовного контенту в Україні, тому перед подібними заявами потрібно враховувати аргументи "за" і "проти".

Кілька днів тому секретар РНБО Олексій Данилов, відповідаючи на питання журналістки "Радіо Свобода" про те, як він ставиться до ініціативи перевести українську мову на латиницю, сказав, що вважає таку можливість однією з фундаментальних речей.

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"Нам треба позбутися від кирилиці і перейти на латиницю", — сказав Данилов, додавши, що разом з цією ідеєю виступає за те, щоб англійська мова стала обов'язковою для вивчення в Україні.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі Фокусу зазначила, що дискусія навколо відмови від кирилиці не нова і зустрічає більше відторгнення, ніж підтримки.

"(Заступник спікера Верховної Ради) Руслан Стефанчук вже згадував про польського священика, який у 1834 році написав статтю у львівському журналі "Розмаїтості". Вона називалася "Про Впровадження польського абецадла до українського письменства". У 19 столітті ця стаття викликала велику критику тих, хто писав українською. Наприклад, Маркіяна Шашкевича. Я вчилася в гімназії Маркіяна Шашкевича і читала його статті. Перейти на польську абетку — так називали цю ідею тоді — означало втратити українську ідентичність", — пояснює Фокусу Євгенія Кравчук.

За словами нардепа, сьогодні перехід на латиницю був би на руку тим, що виробляє російськомовний контент в Україні. Через незручність читати латиницею люди б читали російською. Тому перш ніж озвучувати такі ідеї, потрібно уважно вивчити матчастину з урахуванням аргументів за і проти. "Аргументів проти для мене більше", — підкреслила Кравчук.

Політикиня додала, що депутати "Слуги народу" підтримують слова Данилова про обов'язкове вивчення англійської мови.

"Це важливо, в тому числі, якщо ми хочемо залучити іноземних туристів. До речі, на курортах Карпат заробітна плата в сфері готельно-ресторанного бізнесу в кілька разів більша для тих, хто знає англійську мову", — зазначила нардепка.

Також, за словами Євгенії Кравчук, транслітерацію з української на англійську потрібно використовувати для дорожніх знаків, позначення навігації, щоб англійські відповідності були в аеропортах, на автобусних зупинках, залізничних вокзалах.

"Щоб люди з ЄС і США могли легко орієнтуватися в Україні", — резюмувала заступниця голови фракції.

Також "Фокус" писав, що вперше питання перекладу української мови на латиницю вперше озвучили більшовики, організувавши переклад всіх мов народів Союзу.