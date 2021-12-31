Словарь эпохи перемен. 21 слово и выражение, вошедшие в активный оборот в 2021 году

Антивакс, бустер, вышки Гейтса, вагнергейт — какие новые слова и выражения ушли в народ в 2021 году.

Антивакс — человек, который считает прививки вредными для жизни и здоровья и отказывается от вакцинации. Сообщество антиваксов значительно пополнилось в 2021-м теми, кто опасается прививаться от коронавируса.

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Бустер — дополнительная доза вакцины, усиливающая эффект от предыдущих доз и дольше сохраняющая иммунитет против болезни. Слово вошло в обиход в связи с появлением новых вариантов коронавируса и необходимостью защищаться от них.

Вагнергейт — в течение двух лет СБУ готовила операцию по поимке наемников из российской частной военной компании Вагнера, однако она была сорвана в последний момент.

"Вовина тысяча" — инициатива Владимира Зеленского о выплате 1 тыс. грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Вышки Гейтса — это выражение стало гибридом двух теорий заговора вокруг пандемии COVID-19. Согласно первой, при активном участии американского миллиардера Билла Гейтса была искусственно спровоцирована пандемия, согласно второй — вышки нового поколения сотовой связи 5G заражают людей коронавирусом, поэтому нужно бороться с их излучением.

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"Говядина по 50 гривен" — резонансное высказывание нардепа Николая Тищенко о том, что на киевском Бессарабском рынке он покупает мясо по такой цене, стало причиной появления нового крылатого выражения.

Госпереворот — 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что 1–2 декабря в Украине планируется государственный переворот, в котором участвует окружение бизнесмена Рината Ахметова. В указанные дни переворот не ­произошел.

Дельта, Омикрон — появившиеся в 2021 году новые варианты коронавируса называют по буквам греческого алфавита.

"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал в жанре игры на выживание, который стал самым просматриваемым на платформе Netflix.

[ + – ] Трейлер 1-го сезона сериала "Игра в кальмара" (2021) от Netflix

Латиница — в сентябре Алексей Данилов, секретарь СНБО, предложил перевести украинский зык на латинский алфавит. За это чиновника в основном критиковали.

Метавселенная — виртуальное пространство, создание которого анонсировал Марк Цукерберг, основатель Facebook.

"Мне нужен кабачок" — в августе соцсети накрыла волна шуток о невероятном урожае кабачков, которые некуда девать. Шутили, например, так: "Понимаешь, что стареешь, когда кабачки тебе нужны", "Если человек покупает кабачки, значит, у него нет родственников, которые бы поделились урожаем".

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NFT — невзаимозаменяемый токен, уникальный сертификат, который присваивается, к примеру, предметам цифрового искусства и помогает идентифицировать их владельцев. В 2021 году NFT-токены стали новым популярным товаром, в который инвестируют миллиарды долларов.

"Одним врагом меньше" — резонансное высказывание нардепа Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова, члена депутатской группы "За майбутнє", шокировало многих украинцев.

Поп-ит, симпл-димпл — антистресс-игрушки, популярные у школьников с весны 2021 года. Представляют собой мягкие полусферы на силиконовой основе. На полусферы нужно нажимать пальцами, от чего получается характерный клацающий звук.

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Русь-Украина — резонансное предложение переименовать Украину и дать стране такое название в сентябре высказал Алексей Арестович, представитель украинской делегации в ТКГ.

Сертификат, паспорт — эти слова в 2021 приобрели новые значения, обозначая документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от коронавируса.

"Ты не мог! Ма я смог!" — популярный у украинской аудитории "Ютьюба" музыкальный клип пользователя ЕвгенБро, снятый в виртуальной реальности компьютерной игры "Майнкрафт".

[ + – ] Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип)

Факультет TikTok — новый факультет в Киевском университете культуры, который пообещал открыть ректор Михаил Поплавский.

"Чей борщ?" — очередной спор о происхождении блюда возник из-за весенней публикации на платформе Google Arts & Culture, которая включила борщ в список русских гастрономических специалитетов. После волны критики от украинцев на сайте появилось уточнение: борщ повлиял на русскую кухню.

Чипирование — популярная теория заговора в связи с вакцинацией от коронавируса. Ее адепты верят, что вместе с прививкой в организм вживляется микрочип, который следит за человеком и контролирует его поведение.