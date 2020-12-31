Одни выражения. 20 слов и мемов 2020 года

Наташ, вставай, мы все закрыли на локдаун. Чем 2020-й пополнил словарный запас украинцев, рассказывает (и показывает) Фокус.

Бомба-ракета, пушка-граната — фрагмент из хита украинской певицы Jerry Heil о том, что каким бы боком ни повернулась жизнь к женщине, она все равно найдет выход. Ее припев звучит так: "Бомба! Ракета! Пушка! Граната! Жінка-петарда, що тут сказати". Применение фразе нашли инстаграм-блогеры для описания событий и товаров, которые они рекламируют.

Велюр — киевский ресторан, принадлежащий Николаю Тищенко, народному депутату ВР из фракции "Слуга народа". Несмотря на запрет, заведение работало во время весеннего жесткого карантина. "Велюр" стал символом того, как руководство страны нарушает правила, требуя их соблюдения от всех остальных.

Вечер в хату — популярная в постсоветских странах фраза-приветствие из криминального жаргона. Она стала особенно актуальной в начале декабря, когда на заседании горсовета мэр Чернигова Владислав Атрошенко вдруг "заботал по фене", а после заявил, что может одинаково успешно общаться с представителями разных социальных слоев.

Дети низкого качества — фрагмент из выступления Галины Третьяковой, нардепа из "Слуги народа", о том, что семьи безработных рожают таких детей ради социальных выплат. Разразился скандал, Федерация профсоюзов обвинила Третьякову в антигуманности, а пользователи соцсетей используют ее выражение, чтобы охарактеризовать уровень дискуссии парламентариев.

Фото: Игорь Лукьянченко (иллюстрация)

Дистанционка — распространившийся в 2020 году удаленный формат работы и учебы, ненавидимый теми, кто вынужден его практиковать всей семьей в четырех стенах.

Интеллектуальный карантин — формат карантина, предложенный руководством Украины на зимние праздники. Пока правительство решало, какими будут ограничения, украинцы используют это выражение для описания бездумных действий власти.

Йой, най буде — популярная интернет-шутка о том, как котик купил 450 г конфет вместо нужных ему 100 г. Но что уже поделать, "йой, най буде". Так же отвечают и в других ситуациях, когда спорить себе дороже.

Ковидка, ковидла, корона — народные названия коронавирусной болезни, COVID-19.

Ковид-диссидент — человек, который отрицает существование вируса SARS-CoV-2 и коронавирусной болезни.

Корабельная сосна — выражение, которым нардеп Александр Корниенко похвалил за работоспособность Ирину Аллахвердиеву, свою коллегу по фракции "Слуги народа". В обществе "корабельная сосна" стала символом сексизма среди парламентариев.

Локдаун — англоязычное название жесткого ограничения передвижения людей в связи с эпидемией или стихийным бедствием. В 2020-м локдаун превратился в слово года и символ закрытия границ когда-то свободного мира.

Наташ, вставай, мы там все уронили — популярная интернет-шутка о том, как котики пытаются разбудить свою хозяйку. Мем используется в ситуациях, когда человеку напоминают о новостях, которые он пропустил.

Фото: Игорь Лукьянченко (иллюстрация)

Новые Санжары — поселок городского типа в Полтавской области, куда в феврале на карантин эвакуировали украинцев из китайского города Ухань. В Новых Санжарах вспыхнули протесты, ставшие символом немотивированной паники и агрессии, поскольку ни у кого из эвакуированных вирус не обнаружили.

Ок, бумер — интернет-мем, ответ людям старшего поколения, которые не понимают или считают неважными проблемы, волнующие молодёжь, или просто много занудствуют и поучают. Часть общества считает эту фразу оскорблением на почве возраста, поскольку беби-бумерами в США называют поколение, родившееся в 1946–1964 годах.

Плюшки — это слово употребил помощник нардепа Александра Юрченко в переписке с детективом НАБУ под прикрытием. В рамках спецоперации детектив предлагал депутату взятку за изменение законодательства, а его помощник просил о «плюшках» — дополнительном вознаграждении тех, кто участвует в коррупционной схеме.

Продай собаку — заплати за газ — совет, который дал депутат Евгений Брагар из «Слуги народа» пенсионерке Любови Колючей из Кировоградщины, которая в телеэфире жаловалась, что ее пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг. Соцсети немедленно разразились шутками о животных как о новой денежной единице.

Пульсоксиметр — самый важный медицинский прибор в домашней аптечке — 2020. Он измеряет насыщение крови кислородом, показывая, таким образом, работу легких. Это позволяет определить, насколько поражены легкие при коронавирусном заболевании.

Тхне Соросом — название марафона на телеканале ZIK с обсуждением деятельности американского финансиста Джорджа Сороса и его влияния на госорганы Украины. Общественные и медиа- организации назвали марафон манипулятивным.

Чипирование — популярная в 2020 году теория заговора о том, что вместе с вакциной от COVID-19 основатель Microsoft Билл Гейтс будет вживлять людям чипы, чтобы контролировать или уничтожить человечество.

Шляпа — украшение, которое установили на верхушку главной новогодней елки Украины на Софийской площади. Из-за возмущения православных граждан и Совета церквей шляпу заменили звездой.