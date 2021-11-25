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Не смейтесь над "Вовиной тысячей". Почему деньги за прививку от ковида — не повод для шуток

Смысл в президентской инициативе по раздаче денег за вакцинацию определенно есть. Но сложно сказать, чего тут больше — заботы о здоровье нации или стремления надавить на участников рынка развлечений, которые до сих пор умудряются сохранить непривитую часть аудитории.

Мария Бондарь
Мария Бондарь
обозреватель отдела "Общество" журнала Фокус
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Очередь в пункт вакцинвции, Киев
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Киеве.

C тех пор как была обнародована речь президента Владимира Зеленского, в которой он пообещал 1 тыс. грн каждому гражданину страны, получившему две прививки от COVID-19, мои знакомые придумали сотни шуток и запостили десятки мемов на эту тему.

Кажется, вот он, тот редкий — если не уникальный — случай, когда антивакцинаторы и сторонники обязательной массовой вакцинации с жесткими ограничениями для непривитых сошлись во мнениях. И те и другие одновременно заговорили о том, что инициатива президента не стоит выеденного яйца. Ее называли абсурдной и крайне наивной. Кое-кто даже в шутку предположил, что Владимир Зеленский перепутал украинцев с филиппинцами. В Маниле местных жителей мотивировали делать прививки, раздавая провиант. Вернее, началось там с продуктов, а к концу лета дело дошло до раздачи коров.

Можно было привести куда менее экзотичные примеры. Во многих странах правительства, заинтересованные в ускорении процесса массовой вакцинации, пришпоривают его с помощью материальных стимулов. Никто ведь не смеется над тем, что в Соединенных Штатах каждому привитому от COVID-19 полагается разовая государственная выплата $100. Решение об этой премии "за сознательность" приняли на федеральном уровне, оно касается всех граждан страны. Кроме того, администрации многих штатов придумывают собственные "плюшки" для вакцинированных, и там, где есть дополнительные поощрения, показатели, как правило, выше.

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Ясно, что не всякий зарубежный опыт целесообразно внедрять в наших реалиях. В 2021 году украинское общество на удивление быстро и радикально поляризовалось. Сторонники обязательной или даже принудительной вакцинации и ее противники разделились на два непримиримых лагеря, не желающих слушать аргументы друг друга. В стране проходят массовые акции протеста, участники которых заявляют, что административное принуждение к вакцинации ущемляет их конституционные права. Уже сформировался черный рынок поддельных сертификатов, и истребить его не удается.

Очевидно, значительная часть украинского общества так сильно желает избежать вакцинации, что ради этого готова на внушительные траты (в провинции фальшивый сертификат стоит 1,5–2 тыс. грн, в Киеве — до 4,5 тыс.) и даже совершение действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

На таком фоне обещание раздавать привитым по 1 тыс. грн действительно может показаться смешным, но только на первый взгляд. Шутники по умолчанию приняли инициативу Зеленского за неуклюжую попытку мотивировать прививаться тех, кто сейчас не хочет этого делать.

В действительности ее целевой ау­диторией, очевидно, являются как раз вакцинированные. Это на их поведение решил повлиять президент.

Обещанную тысячу начислят на особую виртуальную расчетную карту, которая активируется в приложении "Дія". Расплатиться ими можно будет за билеты в театры, кинотеатры, на концерты или другие развлекательные мероприятия, в музеи, на футбольные матчи или любые другие спортивные состязания. Также этими деньгами можно будет оплатить абонемент в фитнес-клуб или дорожку в боулинге.

По официальной версии, ограничение продиктовано желанием властей поддержать отрасли, особенно остро переживающие последствия пандемии. Дескать, настали трудные времена, люди перестали ходить в театры и вообще обращаться к индустрии развлечений, давайте дадим им на это денег.

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Звучит такой посыл хорошо, но с реальностью не гармонирует. За первые две недели ноября автор этих строк успела побывать в трех столичных театрах и четырех клубах. Залы всюду были заполнены. Многие заведения позаботились о том, чтобы непривитые посетители прямо при входе могли сделать экспресс-тест на COVID-19. Где-то за это взимали отдельную плату (300 грн), где-то цену теста сразу включали в стоимость покупки билета или депозита столика. Театры, клубы и прочие участники рынка развлечений приложили усилия, чтобы, не нарываясь на штрафы, впустить всех желающих — привитых и непривитых.

И вот незадача. Нормы, устанавливающие разные условия доступа в общественные места для вакцинированных и невакцинированных украинцев, должны были создать ситуацию, когда первые пользуются полной свободой, как до пандемии, а вторые сидят по домам. На деле же вышло иначе. В заведениях по-прежнему полно непривитых, просто раз в трое суток им приходится оплачивать очередной экспресс-тест или фальшивую справку о негативном результате теста, она стоит дешевле.

А привитые… Некоторые из них тоже пользуются услугами индустрии развлечений, но не настолько активно, чтобы составить кассу.

Удивляться нечему. Во-первых, желание вакцинироваться возникает именно у тех, кто воспринимает COVID-19 как серьезную угрозу для себя и своей семьи. Они знают, что ни одна из существующих прививок не обещает 100%-й защиты, потому к выходам в люди относятся с осторожностью. Во-вторых, многих из них просто не тянет в театр, кино или клуб. Администраторов заведений и массовых мероприятий, которые постарались упростить легальный доступ для непривитых или решили закрывать глаза на отсутствие сертификатов, можно понять. Заполнить зал исключительно вакцинированными не получается, нужно работать с той аудиторией, которая покупает билеты.

В таком контексте инициатива Зеленского вовсе не кажется абсурдной. Украинцы вне зависимости от уровня доходов очень любят получать что-нибудь бесплатно. Даже если это "что-нибудь" им не особенно нужно. Тяга к бесплатному в наших соотечественниках зачастую оказывается сильнее страха заражения.

Фактически "Вовина тысяча" — не более чем возможность сходить развеяться за государственный счет. Многие захотят ею воспользоваться. Вполне вероятно, президентская инициатива призвана привести привитых в театры и клубы, чтобы администрации не были так кровно заинтересованы в невакцинированных зрителях. Тогда дальнейшее ужесточение условий доступа, если таковое планируется, встретит меньше сопротивления.

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Так что смысл в раздаче денег определенно есть. Однако сложно сказать, чего здесь больше — заботы о здоровье нации или стремления надавить на участников рынка развлечений, которые до сих пор умудряются сохранить невакцинированную часть аудитории.

Премьер-министр уже объявил, что на реализацию инициативы Зеленского до конца 2021 года выделят 3 млрд бюджетных гривен, а в начале 2022-го — еще столько же. Щедрость, достойная лучшего применения. К примеру, эти деньги можно было бы потратить на обязательное бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы избежать ситуации, когда прививают того, кто уже инфицирован, провоцируя болезненную реакцию.