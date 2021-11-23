Кривое зеркало COVID. Как антиваксеры портят репутацию вакцинам от коронавируса

О статистике. По моим личным наблюдениям, множество "вакцинированных" граждан Украины просто приобрели сертификат. Сколько их? Никто не знает.

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Почему так происходит, почему не только идейные антипрививочники, но и вроде бы вполне вменяемые и здравомыслящие люди в Украине стремятся избежать вакцинирования и готовы платить за это – тема для отдельного очень интересного разговора.

Но пока хотелось бы о другом. Люди с купленными сертификатами будут болеть и войдут в статистику, как привитые.

Заболеваемость ковидом, тяжесть протекания болезни и смертность от нее среди этих людей будут рассматриваться как критерии эффективности вакцины. Вакцины, которая в данном случае не применялась вообще.

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Эффективны ли применяющиеся сейчас вакцины, качественны ли они – тоже тема для отдельного разговора.

Но пока, снова-таки, хотелось бы о другом. Вскорости – может быть, через месяц, а может, через год – антипрививочники наверняка воспользуются сложившейся печальной статистикой. Эта статистика будет явным образом демонстрировать полнейшую неэффективность вакцинирования.

И когда это начнется, самое главное – не забывать: вся эта статистика – ложь, и приводимые цифры заболеваемости и смертности среди "вакцинированных" зачастую не имеют никакого отношения к реальности.

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