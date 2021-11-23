Криве дзеркало COVID. Як антиваксери псують репутацію вакцин від коронавірусу

Про статистику. За моїми особистими спостереженнями безліч "вакцинованих" громадян України просто придбали сертифікат. Скільки їх? Ніхто не знає.

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Чому так відбувається, чому не лише ідейні активакцинатори, а й начебто цілком осудні та розсудливі люди в Україні прагнуть уникнути вакцинування і готові платити за це — тема для окремої дуже цікавої розмови.

Але поки що хотілося б про інше. Люди з купленими сертифікатами хворітимуть та увійдуть до статистики, як щеплені.

Захворюваність на ковід, тяжкість перебігу хвороби та смертність від неї серед цих людей будуть розглядатися як критерії ефективності вакцини. Вакцини, яка в цьому випадку не застосовувалася взагалі.

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Чи ефективні вакцини, які застосовуються зараз, якісні вони — теж тема для окремої розмови.

Але поки що, знову ж таки, хотілося б про інше. Незабаром — може, через місяць, а може, через рік — антивакцинатори напевно скористаються сумною статистикою. Ця статистика очевидно демонструватиме повну неефективність вакцинування.

І коли це почнеться, найголовніше — не забувати: вся ця статистика — брехня, і цифри захворюваності та смертності, що наводяться, серед "вакцинованих" часто не мають жодного стосунку до реальності.

Першоджерело.