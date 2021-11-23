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Криве дзеркало COVID. Як антиваксери псують репутацію вакцин від коронавірусу

Чому так відбувається, що не тільки ідейні антивакцинатори, а й начебто цілком осудні та розсудливі люди в Україні прагнуть уникнути вакцинування і готові платити за це?

Борис Яворський
Борис Яворський
Судмедексперт, блогер (Одеса)
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Мітинг антиприщепників
Чому так відбувається, що багато людей в Україні прагнуть уникнути вакцинування та готові платити за це?

Про статистику. За моїми особистими спостереженнями безліч "вакцинованих" громадян України просто придбали сертифікат. Скільки їх? Ніхто не знає.

Чому так відбувається, чому не лише ідейні активакцинатори, а й начебто цілком осудні та розсудливі люди в Україні прагнуть уникнути вакцинування і готові платити за це — тема для окремої дуже цікавої розмови.

Але поки що хотілося б про інше. Люди з купленими сертифікатами хворітимуть та увійдуть до статистики, як щеплені.

Захворюваність на ковід, тяжкість перебігу хвороби та смертність від неї серед цих людей будуть розглядатися як критерії ефективності вакцини. Вакцини, яка в цьому випадку не застосовувалася взагалі.

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Чи ефективні вакцини, які застосовуються зараз, якісні вони — теж тема для окремої розмови.

Але поки що, знову ж таки, хотілося б про інше. Незабаром — може, через місяць, а може, через рік — антивакцинатори напевно скористаються сумною статистикою. Ця статистика очевидно демонструватиме повну неефективність вакцинування.

І коли це почнеться, найголовніше — не забувати: вся ця статистика — брехня, і цифри захворюваності та смертності, що наводяться, серед "вакцинованих" часто не мають жодного стосунку до реальності.

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