Оруэллу и не снилось. Почему люди будущего встречают тоталитаризм добровольно и с песней

Давным-давно, в конце восьмидесятых – начале девяностых, были мы читателями юными, не слишком глубокими и не особо усердными; идеальная реакция на прочитанное потому виделась нам в форме эффектного ироничного высказывания, которое вскрывало бы некие, чаще надуманные, дефекты в авторской логике и тем низводило бы текст до уровня, не смущающего хулиганистую школоту.

Будучи где-то услышанными, подобные высказывания бережно запоминались для последующего употребления в других, еще не охваченных компаниях, а впоследствии оседали и в эхоконференциях сети.

Оруэлл, Замятин и прочие тексты в жанре антисоветской антиутопии тогда уже вошли прочно в джентльменский набор прогрессивного читателя, но еще не были отправлены в пожизненную ссылку на одну пыльную полку с обличителями проклятого царизма.

Конечно же, эти тексты оказались удобными объектами для упражнений в отроческом остроумии.

Одно из расхожих рассуждений такого рода – относительно вероятной судьбы Большого Брата на вначале еще советском, а затем и постсоветском пространстве – заключалось в том, что на пути тотального технического контроля за гражданами неизбежно встанут роковые особенности то ли планового хозяйства, то ли менталитета местного населения.

Дескать, все мы знаем, как это тут будет происходить: то подглядывающие камеры смежники завезли бракованные, то коммунальные службы экскаватором кабеля порвали, то монтажник в запой ушел.

И вообще, всем понятно, что рулить ситуацией будет не сам Большой Брат, а Михалыч, который от ЖЭКа приставлен работу камер наблюдения обеспечивать, а цена лояльности Михалыча Большому Брату, как известно – бутылка водки.

Кто впервые сформулировал это рассуждение, неизвестно, но звучало оно тогда весьма убедительно и приводилось повсеместно, сохранившись впоследствии во множестве сетевых дискуссий и не встречая возражений по существу.

Сейчас можно лишь представить себе, с каким искренним смехом восприняли бы мы тогда мысль, что люди будущего не просто добровольно, за собственные деньги будут приобретать устройства, с помощью которых Большой Брат следит за ними, заботиться о работоспособности этих приборов и носить их при себе, не расставаясь ни на минуту.

Они, эти люди, будут из соображений престижа гоняться за самыми новыми, дорогими и продвинутыми из этих устройств, а избранные этими людьми депутаты из наилучших соображений будут под гром аплодисментов принимать законы, обеспечивающие возможность тотальной слежки.

Если что-то сейчас вызывает у нас искренний смех – не факт, что через пару лет или десятилетий это что-то все еще будет казаться забавным.

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Публикуется с согласия автора.