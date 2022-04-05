Лечение душевных ран. Интервью с волонтеркой из Израиля на украинско-польской границе

Героиня интервью родилась в Днепре, уехала в Израиль, а когда узнала о войне в Украине, поняла, что обязана вернуться: помогать.

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"…В память врезался образ женщины, которая не могла помыться, потому что боялась снимать одежду. Она даже разуться не решалась. Ей все время казалось, что вот-вот снова начнут бомбить или обстреливать, придется куда-то бежать, чтобы спастись. Даже под мирным небом Польши она не чувствовала себя в безопасности".

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Социальный психолог Валерия Циховский прибыла из Израиля в Польшу 24 марта. За несколько дней работы на границе с Украиной она успела услышать множество историй, которые никогда не сможет забыть. Валерия участвует в волонтерской миссии, организованной общественной организацией Topaz.

[ + – ] Валерия Цеховский знает, как справляться с травмами: в Израиле она работает в Медицинском центре имени Эдит Вольфсон в Холоне Фото: Мария Бондарь

Декларативно цель миссии заключается в том, чтобы оказывать психологическую поддержку украинским беженцам, пересекшим польскую границу. На практике волонтеры этим не ограничиваются, они оказывают вновь прибывшим любую необходимую практическую помощь, если это в их силах.

"Успокоительные слова не очень помогают, когда человек голоден, замерз, не знает, где переночевать, нуждается в каких-то лекарствах или других предметах первой необходимости, поэтому мы делаем в буквальном смысле все, что может хоть как-то облегчить жизнь подопечных, — признается Валерия. – Иногда нужно съездить чего-нибудь купить, иногда просто посадить человека в машину, отвезти туда, где он сможет принять душ и переночевать. В Польше беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться любым транспортом, но для этого нужно как минимум сориентироваться в пространстве. Человек, недавно перенесший тяжелую психологическую травму, не всегда способен справиться даже с простейшими организационными задачами".

О людях с такими травмами Валерия знает немало. Ее основная работа в Медицинском центре имени Эдит Вольфсон в Холоне как раз и заключается в помощи психологически травмированным пациентам — от жертв изнасилований до тех, чьи родственники погибли во время терактов. Квалификацию психолога она получила в Израиле, однако родина Валерии – Украина. Циховский родилась и выросла в Днепре. Эмигрировала девять лет назад и с тех пор ни разу не возвращалась в родные края.

Происхождение повлияло на твое решение присоединиться к миссии?

— Еще как! Новость о том, что в Украине началась полномасштабная война, буквально перевернула мою жизнь. Я уже не могла думать ни о чем другом. Постоянно участвовала в каких-то инициативных группах, собиравших деньги, да и вообще искавших любые возможности помочь Украине. Когда на глаза попалось объявление о том, что Topaz собирает русскоязычных волонтеров для работы с беженцами, тут же решила присоединиться. Группу формировали в срочном порядке, между собеседованием и вылетом не прошло и трех дней. Участники познакомились между собой только в аэропорту.

Как долго участники миссии пробудут в Польше?

— Лично я приехала на три недели. Сроки у всех разные. Каждый из нас взял на работе отпуск за свой счет. Многих дома ждут семьи. Люди остаются здесь столько, сколько могут. Одни приезжают, другие уезжают. Желающих помогать украинцам в Израиле очень много. Я изначально хотела отправиться в полевой госпиталь, который создали во Львове, но туда устремилось столько волонтеров, что просто не осталось свободных мест. Люди записываются в длинный список ожидания, чтобы туда поехать. Здесь в Польше у границы тоже работает очень много израильтян. Кто-то приехал с организованной волонтерской миссией, кто-то добрался сюда, купив билет за собственные деньги, сам арендовал жилье. Недавно я встретила группу израильских медицинских клоунов. Дома работа этих ребят заключается в том, чтобы эмоционально поддерживать детей во время госпитализации. А здесь очень много детей, переживающих сильный стресс, так что клоуны без дела не остаются.

[ + – ] Среди беженцев в Польше много детей, которые испытывают сильный стресс Фото: Getty Images

Кстати, не подумайте, что у польской границы с украинскими беженцами работают только израильтяне. Сюда съехались волонтеры со всего мира: из Египта, Китая, Японии, Нидерландов и других стран.

Что именно они делают на границе?

— Буквально все. Кто-то оказывает первую медицинскую помощь, кто-то кормит, кто-то подвозит памперсы, детское питание, предметы личной гигиены, одежды и обувь.

Об обуви нужно сказать особо, ее часто не хватает. Вот приезжает человек, и мы видим, что его единственная пара кроссовок пришла в негодность. Прежде чем вести поддерживающие беседы, надо бы его переобуть. К счастью, тут все понимают, что психологическая помощь должна сочетаться с практической.

Видела группу ребят, которые привезли на границу чемоданы, – просто замечательная идея. Многим пришлось покидать свои дома в спешке, возможности собраться не было. Взяли, что успели, сложили в первую попавшуюся сумку или пакет. В итоге после долгого путешествия с неудобной ношей на руках остаются следы, иногда даже кровоточащие. Заменить эти сумки нормальными чемоданами на колесиках означает облегчить жизнь вынужденным путешественникам.

С какими психологическими проблемами чаще всего приходится сталкиваться, работая с беженцами на границе?

— Последствия травм приобретают самые разные формы. История каждого беженца уникальна. Я встречала здесь людей, которых обстреливали по дороге к границе. Кто-то чудом вырвался из оцепления, чудом выбрался из заваленного бомбоубежища. Всем, конечно, тяжело, все нуждаются в профессиональной помощи.

Но, пожалуй, самые жестокие страдания испытывают те, кому пришлось оставить близких в зоне военных действий. Очень часто это женщины, которые уехали, потому что должны были вывезти детей, а их мужья, братья или совершеннолетние сыновья остались в Украине. Таких буквально разрывает на части. Одна девушка сказала мне, что у нее как будто дыра внутри, которая становится все больше.

Тяжело, наверное, постоянно сталкиваться с человеческими страданиями.

— Мы не только оказываем психологическую поддержку, но и сами ее получаем. В нашей профессии иначе нельзя. В Израиле есть закон, в соответствии с которым каждый социальный работник с определенной периодичностью получает консультацию психолога. Помимо "обязательной программы" есть еще стремление коллег помочь. В больнице, где я работаю, 24 психолога, каждый из них перед отъездом сказал мне, что при необходимости готов поработать со мной, в любом режиме и в любое время. Начальница обняла меня и сказала, чтобы я звонила ей по любой надобности.

Большая часть украинцев столкнулась с реалиями войны относительно недавно, Израиль живет с этим с момента основания государства. Потому в израильском обществе уже сформировались определенные механизмы противостояния последствиям войны, в том числе и психологическим. У нас есть необходимые для этого знания и навыки, вот мы и приехали для того, чтобы ими поделиться. Помимо, собственно, поддержки пострадавших, мы также обучаем местных психологов других специализаций, которые хотят помогать людям с тяжелыми травмами.

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