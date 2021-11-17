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"Вовина тысяча". Украинцам обещают деньги за прививку от коронавируса – в чем подвох?

Судя по сложности и запутанности механизма выплаты "Вовиной тысячи", он еще будет "обрабатываться напильником". Но уже сейчас можно сказать, что недовольных будет больше, чем можно представить.

Юрий Гаврилечко
Юрий Гаврилечко
эксперт "Украинской фабрики мысли"
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Денежные выплааты ваакцинироваанным в Украине
Фото: соцсети | Судя по сложности и запутанности механизма выплаты "Вовиной тысячи", уже сейчас можно сказать, что недовольных будет больше, чем можно представить.

Относительно "вакцинаторской 1000 грн" или, как ее называют в народе "Вовиной тысячи".

Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн — это… дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю следующего года).

Во-вторых, из ниоткуда, образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов.

Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.

Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с "юлиной тысячей"… так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как "юлина тысяча" — это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в "Сбербанке", а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход.

В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии" придется делать за тот месяц, когда вы эту самую "вакцинаторскую тысячу" оформите в получение!

Сегодня в Телеграме появилась первая схема выделения "вакцинаторской тысячи".

Судя по сложности и запутанности механизма, он еще будет "обрабатываться напильником". Но уже сейчас можно сказать, что недовольных будет больше, чем можно представить.

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  • В начале Кабмином формируется список предприятий (КВЕДов). Пока рабочая версия: ЖД, авиа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13;

Потом предприятия, которые относятся к этим КВЕДам, проверяются на соответствие критериям (5 сотрудников + оплата ЕСВ 2-3 квартал 2021 г);

  • Далее банки через POS-терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;

Одновременно граждане в "Дії" проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку;

  • Кабмин перечисляет на эту карточку деньги — заветную 1000 грн.;
  • Кто получил карточку и деньги, использует "Велику однатищу" на протяжении 4 месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий;

Пока это все планируется запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с "Дія" что-то подобное запустят с 3 квартала 2022 года.

Самое веселое, что данный механизм призван попробовать решить проблему с уплатой налогов с этой самой 1000 грн, путем перекладывания данных расходов на работодателей.

В итоге, деньги не дойдут до пенсионеров, по крайней мере, в этом году. Не получат их и самозанятые. То есть те, кто больше всего пострадал от локдаунов — будут обмануты в своих ожиданиях. А работающий бизнес получит внеплановую головную боль с налоговой отчетностью и, пусть небольшие, но расходы перед Новым Годом.

Вот так, без должной организации процесса, вроде нормальная и опробованная в мире идея, у нас преврашается в выстрел дуплетом в ногу рейтингам власти… И зачем, спрашивается?

Первоисточник.