Ударить по вирусу сахаром и гречкой. Как ускорить темпы вакцинации в Украине
Если бы в селах решили выдавать за вакцинацию бесплатный шифер или цемент, а в небольших городах — детские путевки, скидочные карточки, мешок сахара или ящик подсолнечного масла — дело пошло бы намного быстрее.
Виновна или нет власть в провале вакцинации? На мой взгляд — ответ очевиден.
На первом этапе — у нас не было вакцин, затем — достаточного количества вакцин. В результате, умерли тысячи людей, которые хотели вакцинироваться, но не могли.
Сейчас наступил этап, когда вакцины вроде бы есть и можно все валить на "упрямый народ", который не идет прививаться.
Расскажу случай из практики. На заре эпидемии, принимал участие в одном из эфиров. Там же присутствовал и главный санитарный врач Ляшко.
Пока присутствующие депутаты и сам Ляшко толкали пространные речи, тайминг передачи закончился и я не успел высказать основную мысль, с которой пришел на эфир.
Но идея, на мой взгляд, была стоящая и в кулуарах я попытался донести ее до главного санитарного врача.Важно
Как раз накануне, в 2019-м, Нобелевскую премию по экономике получило трио экономистов: Баннерджи, Дюфло и Кремер за изучение проблем бедности.
В частности, они анализировали и вакцинацию в африканских странах и обнаружили, что в традиционных обществах, реклама вакцинации не работает, равно как и личный пример политиков (даже с голым торсом).
Зато очень благоприятно влияет материальное поощрение.
Применительно к Украине: если бы в селах решили выдавать за вакцинацию бесплатный шифер или цемент, а в небольших городах — детские путевки, скидочные карточки, мешок сахара или ящик подсолнечного масла — дело пошло бы намного быстрее.
Тогда, Ляшко мне ответил, что "это не наш метод". Мол, стоит начать и тогда население будет требовать подарки за все прививки, начиная от кори и до полиомиелита.
А в РФ пошли именно таким путем. В крупных городах — деньги в размере 10 тыс. рублей, в провинции — подарки.
Для среднего класса, такая модель не работает, а для пожилых людей — даже очень. А кто находится в группе риска? Именно люди старше 50 лет.Важно
В плане вакцинации, российское общество еще более консервативное, чем наше. И россияне опираются на вакцины собственной разработки, а не распиаренные импортные.
Но там привито 30% населения, а у нас — 15%.
Не знаю, можно ли проводить такую экстраполяцию, но будь у нас 30% вакцинированных, возможно, уровень смертности в день был бы не 500 человек, а вдвое ниже.
Цена неэффективности людей, находящихся при власти — примерно двести человеческих жизней в день.
И с этим грехом им жить дальше, даже если они его не осознают…