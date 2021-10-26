Ударить по вирусу сахаром и гречкой. Как ускорить темпы вакцинации в Украине

Виновна или нет власть в провале вакцинации? На мой взгляд — ответ очевиден.

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На первом этапе — у нас не было вакцин, затем — достаточного количества вакцин. В результате, умерли тысячи людей, которые хотели вакцинироваться, но не могли.

Сейчас наступил этап, когда вакцины вроде бы есть и можно все валить на "упрямый народ", который не идет прививаться.

Расскажу случай из практики. На заре эпидемии, принимал участие в одном из эфиров. Там же присутствовал и главный санитарный врач Ляшко.

Пока присутствующие депутаты и сам Ляшко толкали пространные речи, тайминг передачи закончился и я не успел высказать основную мысль, с которой пришел на эфир.

Но идея, на мой взгляд, была стоящая и в кулуарах я попытался донести ее до главного санитарного врача.

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Когда карантин не помогает. Почему украинцы сорвали вакцинацию от коронавируса

Как раз накануне, в 2019-м, Нобелевскую премию по экономике получило трио экономистов: Баннерджи, Дюфло и Кремер за изучение проблем бедности.

В частности, они анализировали и вакцинацию в африканских странах и обнаружили, что в традиционных обществах, реклама вакцинации не работает, равно как и личный пример политиков (даже с голым торсом).

Зато очень благоприятно влияет материальное поощрение.

Применительно к Украине: если бы в селах решили выдавать за вакцинацию бесплатный шифер или цемент, а в небольших городах — детские путевки, скидочные карточки, мешок сахара или ящик подсолнечного масла — дело пошло бы намного быстрее.

Тогда, Ляшко мне ответил, что "это не наш метод". Мол, стоит начать и тогда население будет требовать подарки за все прививки, начиная от кори и до полиомиелита.

А в РФ пошли именно таким путем. В крупных городах — деньги в размере 10 тыс. рублей, в провинции — подарки.

Для среднего класса, такая модель не работает, а для пожилых людей — даже очень. А кто находится в группе риска? Именно люди старше 50 лет.

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В плане вакцинации, российское общество еще более консервативное, чем наше. И россияне опираются на вакцины собственной разработки, а не распиаренные импортные.

Но там привито 30% населения, а у нас — 15%.

Не знаю, можно ли проводить такую экстраполяцию, но будь у нас 30% вакцинированных, возможно, уровень смертности в день был бы не 500 человек, а вдвое ниже.

Цена неэффективности людей, находящихся при власти — примерно двести человеческих жизней в день.

И с этим грехом им жить дальше, даже если они его не осознают…

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