Ударити по вірусу цукром та гречкою. Як прискорити темпи вакцинації в Україні

Винна чи ні влада у провалі вакцинації? На мій погляд, відповідь очевидна.

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На першому етапі — ми не мали вакцин, потім — достатньої кількості вакцин. Унаслідок померли тисячі людей, які хотіли вакцинуватися, але не могли.

Зараз настав етап, коли вакцини начебто є і можна все валити на "упертий народ", який не хоче щепитися.

Розповім випадок із практики. На зорі епідемії брав участь в одному з ефірів. Там же був присутній і головний санітарний лікар Ляшко.

Поки присутні депутати і сам Ляшко штовхали широкі промови, таймінг передачі закінчився, і я не встиг висловити основну думку, з якою прийшов на ефір.

Але ідея, на мій погляд, була вартісною і в кулуарах я спробував донести її до головного санітарного лікаря.

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Якраз напередодні, 2019-го, Нобелівську премію з економіки отримало тріо економістів: Банерджі, Дюфло та Кремер за вивчення проблем бідності.

Зокрема, вони аналізували і вакцинацію в африканських країнах і з'ясували, що в традиційних суспільствах реклама вакцинації не працює, так само як й особистий приклад політиків (навіть із голим торсом).

Проте дуже сприятливо впливає матеріальне заохочення.

Щодо України: якби в селах вирішили видавати за вакцинацію безкоштовний шифер чи цемент, а в невеликих містах — дитячі путівки, картки знижок, мішок цукру чи ящик соняшникової олії — справа пішла б набагато швидше.

Тоді Ляшко мені відповів, що "це не наш метод". Мовляв, варто почати і тоді населення вимагатиме подарунки за всі щеплення, починаючи від кору до поліомієліту.

А в РФ пішли саме таким шляхом. У великих містах — гроші у розмірі 10 тис. рублів, у провінції — подарунки.

Для середнього класу така модель не працює, а для людей похилого віку — навіть дуже. А хто перебуває у групі ризику? Саме люди, старші 50 років.

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Щодо вакцинації, російське суспільство ще більш консервативне, ніж наше. І росіяни спираються на вакцини власної розробки, а не розпіарені імпортні.

Але там щеплено 30% населення, а в нас — 15%.

Не знаю, чи можна проводити таку екстраполяцію, але якби ми мали 30% вакцинованих, можливо, рівень смертності в день був би не 500 осіб, а вдвічі нижчим.

Ціна неефективності людей, які перебувають при владі, — приблизно двісті людських життів на день.

І з цим гріхом їм жити далі, навіть якщо вони його не усвідомлюють.

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