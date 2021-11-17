"Вовина тисяча". Українцям обіцяють гроші за щеплення від коронавірусу — в чому каверза?

Щодо "вакцинаторської 1 000 грн" або, як її називають у народі "Вовиної тисячі".

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По-перше, не 1 000 грн, а 805 грн, оскільки 195 грн доведеться повернути державі у вигляді 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Оскільки ця сама 1 000 грн — це додатковий дохід не за основним місцем роботи і його треба буде вказати у річній декларації (до квітня наступного року).

По-друге, з нізвідки утвориться +3 млн декларантів (3 млрд грн / 1 000 грн), на яких можна буде з травня 2022 вішати штрафи за несплату податків.

Бо абсолютна більшість тих, хто отримав цю 1 000 грн, і знати про цю необхідність (сплати податків) не буде.

До речі, зараз пішла маса порівнянь цієї виплати з "Юліною тисячею"... так ось, по-третє, це є чистої води маніпуляція, тому що "Юліна тисяча" — це повернення власних коштів громадян із їхніх же депозитів в "Ощадбанку", а не додатковий і тому оподатковуваний дохід.

По-четверте, отримавши, нехай і одноразово додатковий дохід, ви можете втратити право на субсидію за ЖКГ, а ще веселіше буде, коли вам її перерахують і ви змушені будете не тільки її переоформляти, а ще й борги погашати, які утворюються внаслідок того, що з вас її знімуть + повернення "зайвої субсидії" доведеться робити за той місяць, коли ви цю саму "вакцинаторську тисячу" оформите на отримання!

Сьогодні у Телеграмі з'явилася перша схема виділення "вакцинаторської тисячі".

Судячи зі складності та заплутаності механізму, він ще "оброблятиметься напилком". Але вже зараз можна сказати, що незадоволених буде більше, ніж можна уявити.

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На початку Кабміном формується перелік підприємств (КВЕДів). Поки що робоча версія: ЖД, авіа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13;

Потім підприємства, що належать до цих КВЕДів, перевіряються на відповідність критеріям (5 співробітників + оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021 р.);

Далі банки через POS-термінал якимось чудовим чином мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою;

Одночасно громадяни у "Дії" проходять верифікацію та отримують спеціальну банківську картку;

Кабмін перераховує на цю картку гроші — заповітну 1 000 грн.;

Хто отримав картку та гроші, використовує "Велику однатищу" протягом 4 місяців у списку зареєстрованих у програмі підприємств.

Поки що це все планується запустити онлайн, а для тих, хто не хоче дружити з "Дія", щось подібне запустять з 3 кварталу 2022 року.

Найвеселіше, що цей механізм покликаний спробувати вирішити проблему зі сплатою податків із цієї самої 1 000 грн, шляхом перекладання цих витрат на роботодавців.

Зрештою, гроші не дійдуть до пенсіонерів, принаймні цьогоріч. Не отримають їх і самозайняті. Тобто ті, хто найбільше постраждав від локдаунів, будуть обдурені у своїх очікуваннях. А бізнес, що працює, отримає позаплановий головний біль з податковою звітністю і, нехай невеликі, але витрати перед Новим Роком.

Ось так, без належної організації процесу, начебто нормальна та випробувана у світі ідея, у нас перетворюється на постріл дуплетом у ногу рейтингам влади… І навіщо, питається?

Першоджерело.