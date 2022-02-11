Добридень, я ваша є-бабуся. Навіщо пенсіонеру безкоштовний смартфон від Зеленського

А тепер кілька слів серйозно щодо єБабу-сь та єДіду-сь.

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а) Смартфони — ну не предмет першої необхідності для тих, хто живе на 3 000 грн на місяць. Та й сам проєкт коштуватиме держбюджету 10 млрд грн+. Ці витрати до бюджету 2022 року не заклали.

б) Держзамовлення на однотипну продукцію в такому обсязі (10 млрд грн+) це стовідсоткова провокація корупції. На закупівлі можна підняти багатомільйонні відкати, й ніхто не простежить. Про якість закупленого я взагалі помовчу.

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Тут одразу згадують веб-камери на вибори, які ще за Януковича закуповували на 1 млрд грн… куди вони поділися, чи були вони взагалі… історія замовчує. Так ось, зі смартфонами може повторитися та сама історія.

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в) Обєбабусиння смартфонами в рамках "повзучої жижиталізації" під виглядом "електронної демократії" — це можливий механізм легітимації виборів парламенту/президента в "Дія".

А електронні вибори просто сфальсифікувати. Сподіваюся, історію з транзитними серверами ЦВК пам'ятають багато хто.

Так ось, там хоч можливість опротестувати результати була, оскільки були протоколи з мокрими печатками, які хоч і можна підробити, але зовсім не так просто і всеосяжно, як змінити електронні записи в реєстрі, підраховуючи голоси.

Так що жарти жартами, а наслідки єБабу-сь виявляться цілком серйозними.

Першоджерело.