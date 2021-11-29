Маппет-шоу по-київськи. Чому переворот "готував" Ахметов, а під статтю потрапив Бутусов

Нічого не розумію. Ішов восьмий рік війни та третій рік шостого президента. І ось, на пресусі, яку проводить президент, той повідомляє всьому світу про те, що найбагатша людина країни готує... державний переворот! Тобто насильницьке захоплення влади, що в будь-якій державі визначається як один із найтяжчих злочинів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Проходить три доби, до позначеної президентом дати держперевороту залишається два дні, а головний підозрюваний... ще навіть не підозрюваний! Гірше того, жоден правоохоронний орган навіть не почухався, щоб зреагувати на публічну заяву глави держави про підготовку злочину!

Нагадаю, що внаслідок проведених реформ, наші правоохоронці зобов'язані реагувати на БУДЬ-ЯКУ ПУБЛІЧНУ ЗАЯВУ ПРО ЗЛОЧИН(!), але... Вони ігнорують навіть президента!

Важливо

У страху великі очі. Чи готує Ахметов державний переворот?

У той же час, не минуло й доби, як журналісту Бутусову, який на цій самій пресконференції посварився з президентом, "прилітає" підозра за ст. 437 КК про розпалювання агресивної війни! Цікаво, а головкому РФ таку підозру висували?

Ось нічого не розумію, восьмий рік війни, а її тільки-но почали розпалювати… І зробив це… український журналіст! Вибачте, а до того моменту в нас що було? Миротворна війна?

У результаті олігарх, який нібито готує держпереворот, ходить на волі і не має претензій з боку компетентних органів, а журналіст, похвалявшись у своєму блозі стріляниною з гармати на полігоні(?), став підозрюваним в організації війни.

У нас точно триває боротьба з олігархами і є рівність перед законом? Чи переслідування журналістів, чи це є вся боротьба? А на Бурштинську ТЕС снаряд із тієї самої гармати прилетів? Чи це так, у межах підготовки до держперевороту щось вибухнуло?

Картинка нижче натякає…

[ + – ] Кадр із випуску комедійного "Маппет-шоу"

Першоджерело.