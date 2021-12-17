Зайві гроші. Чому Україна витрачає мільярди на чуже виробництво, а не розвиває своє

Чим більше часу минає від оприлюднення послання президента Зеленського парламенту, тим точніше розумієш, наскільки президент має рацію!

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Україна — справді багата країна, що активно розвивається, з економікою, що швидко збільшується!

А хто в це не вірить, то нехай спробує знайти на карті світу хоча б ще одну державу, яка цього року прийняла рішення підтримати матеріально одразу трьох членів "Великої Сімки" + Швейцарію з Білорусією, а на наступний рік націлилося облагороджувати Китай, виплативши заруку за зірвану угоду щодо "Мотор Січ".

Для початку, Україна вирішила подарувати Великобританії кілька млрд грошей і підтримати її, британське кораблебудування, зобов'язавшись купити корита, ой корвети!

Потім, замість розвитку свого виробництва, вирішили допомогти Швейцарії та Білорусі отримати ресурси на будівництво локомотивів для залізничного транспорту, точніше для Укрзалізниці.

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Потім Україна вирішила вкластися в порятунок авіапрому Франції, придбавши в лізинг 22 французькі літаки Airbus — для анонсованого президентом Зеленським українського національного авіаперевізника. Раніше наше МВС закупило для своїх потреб гелікоптери цієї ж компанії.

І як вишенька на торті Україна вирішила врятувати від банкрутства американський Westinghouse, зобов'язавшись купити реактори, які їм не вдалося прилаштувати в самих США. Ціна питання, щоправда, вже не один десяток мільярдів американських грошей.

Ну, то хто ще не вірить, що в нас – дуже багата країна?

Цікаво, ми у 2022 році допомагатимемо і решті країн G7 або відразу на G20 замахнемося?

Якщо хтось не зрозумів, пояснюю простіше: Україна зобов'язалася вкласти в економіку США, Великобританії, Франції, Швейцарії та Білорусії суму, яку можна порівняти з розміром дохідної частини держбюджету на майбутній рік.

Першоджерело.