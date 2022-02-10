Чорна діра на колесах. Куди діваються гроші в "збитковій" Укрзалізниці

Щоразу, коли я читаю або чую про те, то "пасажирські перевезення Укрзалізницею збиткові", то відразу хочеться взяти фінплан УЗ і настукати по вухах тим, хто несе цю брехню.

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Тому якщо купувати дизель удвічі дорожче, ніж на ринку (як це було у фінплані УЗ на 2020 рік), витрачати в 4-6 разів більше коштів на адміністративні витрати, ніж до корпоратизації, та у 2-4 рази більше на операційні витрати, то так, можна будь-яку діяльність у результаті зробити збитковою.

І ось "свіжачок" від видання "Наші гроші" про чергові витрати УЗ в кілька разів вищі за ринкові. Начебто така дрібниця (але все складається саме з дрібниць) як вагонні сейфи, які купили по 11 316 гривень/шт. при тому, що їх можна знайти в продажу… ну в "Епіцентрі", у роздріб (!), за вартістю 3, 5 раза менше – 3187 гривень. Оптом-то вони ще дешевшими будуть…

Важливо

Зайві гроші. Чому Україна витрачає мільярди на чуже виробництво, а не розвиває своє

[ + – ] Інфографіка видання "Наші гроші" про держзакупівлі для Укрзалізниці.

Нагадаю, що наприкінці минулого року президент України Зеленський оголосив про старт продовження проєкту "Велике будівництво", який у перекладі під УЗ позначився як "Нова Українська залізниця". На це збираються витратити мільярди гривень бюджетних грошей.

І якщо вести закупівлі за вищезазначеним принципом, тобто в кілька разів дорожче купувати комплектуючі… то жодного бюджету не вистачить на інновації, натомість "команда покупців" непогано так заробить собі "на кишеню".

Цікаво, чи "помітить" "незалежна Наглядова рада" такі витрати? Або, як завжди, все нормально та в межах допустимого?

Першоджерело.