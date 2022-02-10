Черная дыра на колесах. Куда деваются деньги в "убыточной" Укрзализнице

Каждый раз, когда я читаю или слышу о том, то "пассажирские перевозки по Укрзализнице убыточны", то сразу хочется взять финплан УЗ и настучать по ушам тем, кто несет эту ересь.

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Так как если покупать дизель в два раза дороже, чем на рынке (как это было в финплане УЗ на 2020 год), тратить в 4-6 раз больше средств на административные расходы чем до корпоратизации и в 2-4 раза больше на операционные расходы, то да, можно любую деятельность, в итоге, сделать убыточной.

И вот "свежачек" от издания Наші гроші по очередным расходам УЗ в несколько раз выше рыночных. Вроде такая мелочь (но все состоит именно из мелочей) как вагонные сейфы, которые купили по 11 316 гривен/шт при том, что их можно найти в продаже… ну в "Эпицентре", в розницу(!), по стоимости в 3,5 раза меньше — 3187 гривен. Оптом-то они еще дешевле будут…

Важно

Лишние деньги. Почему Украина тратит миллиарды на чужое производство, а не развивает свое

[ + – ] Инфографика издания Наші гроші о госзакупках для Укрзализницы.

Напомню, что в конце прошлого года президент Украины Зеленский объявил о старте продолжения проекта "Большое строительство", который в переложении под УЗ обозначился как "Новая Украинская железная дорога". На это собираются потратить миллиарды гривен бюджетных денег…

И, если вести закупки по вышеозначеному принципу, то есть, в несколько раз дороже покупать комплектующие… то никакого бюджета не хватит на инновации, зато "команда покупателей" неплохо так заработает себе "на карман".

Любопытно, "заметит" ли "независимый Наблюдательный совет", такие траты? Или, как обычно, все нормально и в пределах допустимого?

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