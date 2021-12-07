Вся жизнь впереди — надейся и жди. Что будет через 18 лет с экономическими паспортами украинцев

Экономическая паспортизация граждан, как идея — нормальна. Но есть одно "но": через 18 лет или Ходжа… или ишак… или шах — копыта откинуть могут! Где гарантии? Фондового рынка нет, специалистов для госКУА — нет, активов — нет, планов по реиндустриализации — нет. Куда деньги вкладывать? И кто отдавать будет? Как зовут премьер-министра 2040 года? А президента в том же 2040 году?

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В ОАЭ есть эмир и монархическая династия. Еще и не одна, а семь… И слово эмира даанное народу крепко именно потому, что он — монарх. Наплюет на свое слово и… в ответ тоже самое получит от подданных. А у нас что? Потому… нечего сравнивать теплое с мягким по критерию вкусности. Не выйдет. И аналогии тут ни причем.

И потом. Я такой уже, оказывается, старый… что помню горбачевскую программу "Жилье-2000", которая по факту превратилась в "Жулье-2000". Мне было 10 лет, когда в СССР она была принята как госпрограмма и тогда, 35 лет назад, я был уверен, что к своим 24 годам получу отдельную квартиру…

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Бабушка покойная, аккурат за 18 лет до планируемого получения денег, делала в "Сбербанке СССР" вклад, который я должен был снять со счета к своему совершеннолетию… И… наступил 1994 год.

Мое поколение, убежден, очень хорошо помнит. Когда вечером ценник на товар мог отличаться от утреннего, а расчет наличными баксами был в повсеместном обиходе…

Это я к чему вспомнил… Через 18 лет, ни один сегодняшний "обещатель" не будет сидеть в том же кресле, с которого ныне обещает.

Даже то, что ничего не стоит в плане денег, политику выполнить очень сложно. Причем, выполнить именно так, как обещал. Так, из 30 программных пунктов предвыборных обещаний действующего президента, согласно выводам Комитета избирателей Украины, Зеленский выполнил полностью или частично только 9.

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При этом, эти 9 выполнены так, что… да какая разница, как они будут реализованы! Потому как ни распродажа земли — ничуть не рынок, ни обилечивание лохов, решивших с какой-то радости заплатить 5% с нажитого имущества — ничуть не амнистия капиталов, ни упрощение привлечения нардепов к административной и уголовной ответственности — ничуть не снятие неприкосновенности, а лишь инструмент воздействия на парламентариев со стороны правоохранителей. И т.д.

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В завершение напомню самые веселые и такие же глупые обещания, которым верили украинцы в разные годы:

Кравчук в 1991 году: через 5 лет мы будем жить, как во Франции.

Ющенко в 2004 году: через 10 лет будем жить, как в Польше.

Саакашвили в 2015 году: через 20 лет будем жить, как при Януковиче.

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