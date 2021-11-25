Завтра будет хуже, чем вчера. Почему не стоит радоваться, что МВФ дал Украине деньги

Как-то уже начинает надоедать вид выпрыгивающих-из-штанов-и-юбок украинских чиновников и политиков при фразе "МВФ дал Украине кредит!". Да, именно так и с восклицательным знаком.

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Нет, я понимаю, что им может и есть чему радоваться и, не исключено, что такая реакция имеет под собою весьма веские и денежные основания. Но… бесит!

Бесит, потому что:

МВФ ни дает никому кредитов. Уже лет 50 не дает. От слова вообще!

Кредит, между прочим, это весьма четко определенная финансовая операция, которая включает, как минимум, пять организационных и одну прогнозно-экономическую составляющую.

А именно:

целевость (кредит берется на реализацию вполне конкретной экономической цели, параметры которой определяются прогнозным показателем в виде нормы прибыли на единицу взятых средств. Эта самая норма должна позволить оплатить стоимость кредита и вернуть его тело)

платность (кредит всегда стоит денег в обслуживании)

обеспеченность (кредит дается под залог или сторонние гарантии, сам себя ты прогарантировать не можешь, тогда это не кредит получается, а долг под % или без оного)

возвратность (кредит надо вернуть)

сроковость (кредит не просто надо вернуть, а еще и вернуть вовремя).

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Это полный и исчерпывающий перечень того, что такое кредит. И… какое это имеет отношение к взаимоотношениям Украины с МВФ? ДА НИКАКОГО!

Но и это еще не все. Условия получения ресурсов от МВФ вообще не имеют ни малейшего отношения к вышеупомянутым характеристикам кредита. Ну какое отношение к "кредиту МВФ" имеют политические хотелки относительно завершения до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обеспечения ее автономии?

Или требование о принятии законопроекта №5600, который усиливает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также вводит налогообложение виртуальных/теоретически возможных прибылей от использования земельных паев?

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Или требование "увеличить независимость НБУ"? Под чем понимается усиление его зависимости от МВФ…

Или требование о проведении судебной реформы с включением иностранцев в процесс назначения судей в Украине, о чем уже писал.

Как-то все это похоже не на отношения "кредитор-заемщик", а на "метрополия-колония".

Кстати, ждем девальвации гривны в ближайшее время, так как после "получения" очередного транша МВФ отсюда за кордон побегут живые деньги. И это отразится на курсе. В течение месяца примерно. Да и госдолг увеличится.

Кстати… за последние несколько недель относительно темпов прогнозы роста украинской экономики в этом году последовательно ухудшили:

НБУ (с 3,8% до 3,1%);

JP Morgan (с 4,5% до 2,3%);

Bank of America Corp. (с 4,5% до 3%);

МВФ (с 3,5% до 3,2%);

Примечательно, что МВФ, который 23 ноября решился-таки выделить нашему правительству очередной транш в 500 млн SDR именно в этот же день и ухудшил свой прогноз! Второй раз за месяц ухудшил, между прочим! Точно понимая, к каким последствиям приведет получение Украиной его транша-то. Ну, прямо честные жулики, не так ли? Знает кот, чье мясо жрет!

Это я к тому, что такими темпами мы не то что Польшу за 20 лет не догоним, а и уровень нынешнего Сомали, скоро, для нас будет новым горизонтом планирования. Еще немного реформ под транши МВФ и аккурат Киев будет напоминать Могадишо, но только после нескольких стихийных бедствий сразу

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