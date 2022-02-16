Реформа ценой $2 млрд. Для чего и кому нужна накопительная пенсионная система в Украине

Под фанфары несостоявшегося вторжения с песенной полировкой по поводу "Дня Единения", парламент, в очередной раз, собирается поиметь пенсионную систему и ограбить будущих пенсионеров.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Делается под соусом запуска "накопительного" уровня системы пенсионного страхования в Украине.

Эта система прописана в базовом ЗУ, принятом еще в далеком 2003 году. И… она не будет работать. От слова вообще. И вот почему:

Согласно действующему законодательству, для запуска второго (накопительного) уровня пенсионной системы необходимы несколько условий, которые следует выполнить одновременно:

минимальная зарплата должна быть не менее прожиточного минимума

экономика – демонстрировать стабильный рост

бюджет Пенсионного фонда обязан быть бездефицитным.

И такая ситуация должна сохраняться как минимум два года подряд. Это необходимые и обязательные условия и… только для запуска, но не для функционирования системы!

Для функционирования же системы, необходимо наличие таких финансовых инструментов, которые бы обеспечили, как минимум, сохранение покупательской способности вложенных в них денег и выплаты компаниям-управляющим этими инструментами.

Важно

В ожидании черного рынка. К чему приведет запрет свободной продажи антибиотиков в Украине

Проще говоря, генерируемый этими инструментами доход должен быть равен показателю "инфляция+2%". То есть, если доход ниже 12% (по состоянию на сейчас), то система будет генерировать лишь убытки.

Важно

Черная дыра на колесах. Куда деваются деньги в "убыточной" Укрзализнице

Но и это еще не все! Накопительная система и любые негосударственные пенсионные фонды будут хорошо работать только тогда, когда деньги являются средством накопления капитала.

Гривна не является средством накопления капитала! Соответственно, накапливать деньги в гривнах нет смысла. Потому что через несколько лет это будет куча бумаги. Государство должно гарантировать четкие прозрачные нормальные правила работы. И возможность для управляющей компании, которая будет заниматься накопительным уровнем, и для негосударственных пенсионных фондов нормально вкладывать средства не только в Украине а и за ее пределами, следя, куда эти деньги вкладываются.

Можно вспомнить историю 2009 года с пенсионными активами в Америке, когда негосударственные пенсионные фонды начали играть на бирже, и, соответственно, стоимость их активов и накопления пенсионеров уменьшились одновременно в два раза.

Важно

Когда финансы играют в КВН. Зачем Укрпочте убыточный банк

Но и это еще не все. Откладывая по 2% от зарплаты, за 30-35 лет страхового стажа, которые нужны для того, чтобы получить пенсию, накопить вы сможете… аж на 6-8 месяцев жизни на пенсии при сохранения среднего за 30-35 лет ежемесячного дохода.

Оценив среднемесячные зарплаты за последние 30 лет в Украине можно просчитать, что начав накапливать в 1991 году и закончив в 2021ом, пенсионер смог бы получить… 1200-2000 долларов в эквиваленте. Этой суммы явно не хватит, чтобы получать "пожизненную пенсию".

Потому утверждения о том, что "накопительная часть системы пенсионного страхования позволит выплачивать пожизненную пенсию" ничем, кроме как мошенничеством, назвать нельзя.

Важно

Страна экспериментов. Зачем Украине новые налоги и почему мы берем у мира самое плохое

Так для чего же и кому сейчас нужна накопительная система пенсионного страхования? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Она нужна тем компаниям, которые планируют использовать деньги будущих пенсионеров ради своего обогащения.

При нынешнем объеме Фонда оплаты труда 2% от него — это порядка 2 млрд баксов. Неплохой такой тортик, за поедание которого и отчитываться-то не придется…

Первоисточник.