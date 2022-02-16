Страна экспериментов. Зачем Украине новые налоги и почему мы берем у мира самое плохое

Украина — страна экспериментов. Создается впечатление, что с конца 2019 года политики рассматривают нашу страну, как полигон для проверки самых плохих налоговых практик.

Украина — страна экспериментов. Создается впечатление, что с конца 2019 года некоторые политики рассматривают нашу страну, как полигон для проверки плохих налоговых практик.

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Например, фискально неоднозначный механизм налоговой амнистии, при том, что мировой опыт содержит на порядок более негативных примеров их реализации чем успешных. Или расширенная фискализация, которая не является внятным и однозначным решением проблемы теневой экономики, но используется у нас как инструмент именно детенизации.

А на подходе внедрение еще более сомнительных за результативностью непрямых методов контроля доходов граждан. Кстати, сами методы научно и практически неплохи, да вот беда нормально работают лишь в государствах с низким уровнем коррупции и справедливо работающей системой правосудия.

Но и это не все. На днях была внесена в парламент не менее одиозная новация — законопроект 7038 — делающая попытку скоропостижного (с апреля 2022 года) внедрения в Украине налога на непредвиденную прибыль на добычу природного газа. Уделим последнему больше внимания.

Такого рода налог (Windfall profits tax) вводился в мире не часто, если исключить первую и вторую мировые войны, то не более дюжины раз и, в основном, как временная мера. Так, в США он просуществовал до 1988 года в виде Закона о налоге на непредвиденную прибыль от сырой нефти. В Великобритании его использовали в 1997-1998 годах как "непредвиденный налог" на приватизированные по низким ценам коммунальные предприятия. После этого он не пользовался спросом, лишь упомянут в манифесте лейбористов на выборах 2019 года и дискутируется сегодня как слабопроходное предложение от оппозиции.

В Швеции и Финляндии он работал как временный налог на гидро- и атомную энергетику в 2010-тые, а в Испании, Греции, Болгарии, Румынии и Чехии (период 2011-2014 гг.) как ретроактивное дестимулирование к извлечению непредвиденных доходов от солнечной энергии (вспоминаем наш зеленый тариф на электроэнергию).

Австралия использовала 30%-ый налог на сверхприбыль от добычи железной руды и угля лишь полтора года (с июля 2012 до 2014), последний стал не последней причиной для отставки Премьер-министра и перевыборов. Не стало успешным введение налога на сверхприбыль (ставка доходит до 60%) в сфере недропользования и в Казахстане. Уже через пару лет (в 2018 году) был введен более удобный и щадящий инвестиции альтернативный налог.

Пожалуй, единственным в мире примером успешного использования этого налога стала Норвегия, где с 1975 года взимается дополнительный (помимо налога на прибыль 22%) налог с дохода нефтяных компаний по ставке 56%.

Однако 97% полученных доходов идут в Фонд суверенного благосостояния, ставшего элементом скандинавского образа жизни с его ставками налогов в диапазоне 60-90% и размером государства под 60% с почти идеальной гигиеной распределения средств бюджета.

Как видите, мировая практика применения механизма извлечения сверхдоходов весьма не радужная, а там где она все таки позитивная, необходимы условия которыми Украина на сегодня не обладает (низкая коррупция, прозрачность бюджета, справедливые суды).

Но украинские реформаторы, очевидно, настолько уверены в крайней необходимости и успехе повышения налога потому что сознательно идут на:

нарушение Закона (пп. 4.1.9 Налогового кодекса) и принципа стабильности налогового законодательства — так как вводят новые ставки посреди бюджетного года;

предложение сомнительных и экономически неадекватных ставок — максимальная предлагаемая ставка в 69% вообще не имеет мировых аналогов (побеждены даже Норвегия и Казахстан с их 56% и 60% соответственно);

взрывное (в разы) поднятие налогового давления на отрасль, что по самым скромным подсчетам обойдется в нынешних ценах на газ в 48-68 млрд грн. То есть бегство инвестиций и сжатие капиталовложений в отрасль почти гарантированы.

А с учетом того, что отрасль добычи газа у нас на 75% обеспечена государственными компаниями (Укргазвидобування и прочие), основной удар придется именно на государственный сектор.

То есть, речь уже не о борьбе с олигархами, тут акцентированно присутствуют дестабилизация отрасли и вполне осязаемые угрозы для энергетической безопасности для страны.

Несмотря на все очевидные риски и последствия, идея ширится — в минувшую пятницу уже Кабмин внес в парламент альтернативный проект (3078-1).

С другой стороны, тупик — это отличный повод начать ломать стены. Видимо этим и закончим.

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