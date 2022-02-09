Полная боеготовность. Как пережить налоговую проверку и не иметь проблем с законом

Прохождение налоговой проверки – довольно болезненный вопрос для бизнеса, с которым рано или поздно, но придется столкнуться.

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На 2022 год Государственная налоговая служба запланировала проверить только во время плановых проверок 4,7 тысячи субъектов хозяйствования, о чем свидетельствует опубликованный план-график. Однако отсутствие в плане-графике – не гарантия отсутствия налоговиков на пороге. Ведь план регулярно обновляется в течение года.

Действия налогоплательщика после обнаружения себя в плане-графике налоговиков:

Этап 1. Обжалование включения предприятия в план проверок

В план-график проведения документальных плановых проверок вносятся налогоплательщики, которые имеют риск неуплаты налогов и сборов или невыполнение требований другого законодательства.

Поэтому включение в него является основанием проверить "рисковость" предприятия в глазах налоговиков. В то же время следует помнить, что налогоплательщики с незначительной степенью риска также могут быть проверены, хотя не чаще одного раза в 3 года.

Если налогоплательщик не согласен с основаниями включения в план-график, он может обжаловать соответствующие действия контролирующего органа.

Однако по данному вопросу судебная практика неоднозначна. Например, по делу №826/6376/16 Верховный Суд выражал позицию, что включение в план-график не создает для налогоплательщика никаких правовых последствий, что исключает возможность его обжалования. В спорах с другими органами (например, дела №820/8487/15 и №826/6720/16) Верховный Суд не отрицал права на обжалование действий по включению в план проверок.

Но исключение из плана-графика на текущий год не запрещает контролирующему органу внести предприятие в план-график в следующем году.

Следовательно, если предприятие решает обжаловать включение в план-график проверок, ему нужно:

оценить обоснованность противоправности таких действий

проанализировать перспективность такого обжалования и эффективность его результатов для защиты бизнеса

Этап 2. Подготовка к налоговой проверке

Пренебрегать подготовкой к проверке не стоит. В первую очередь это касается документально-юридической диагностики деятельности предприятия.

Контролирующие органы могут доначислить налоговые обязательства за последние 3 года (кроме обязательств, связанных с трансфертным ценообразованием). А на период карантина, который длится почти 2 года, отсчет соответствующего срока был приостановлен. Поэтому налогоплательщику фактически нужно проверить документальное оформление всех хозяйственных операций за последние 5 лет.

В частности, следует установить, для всех ли операций есть надлежащая документация, является ли такая документация надлежащей для подтверждения факта совершения операции, нет ли в документации дефектов оформления. Также следует проверить правильность отображения таких операций в налоговом учете.

Следует также повторно проверить своих контрагентов по признакам рисковости. Например, в последнее время в отношении самого контрагента или любого лица по цепи снабжения могло быть открыто уголовное производство, что не даст шансов пройти проверку без доначислений.

Также нужно подготовить обоснование правильности учета операций, которые могут иметь несколько вариантов квалификации. Например, платежи нерезиденту за приобретение программного обеспечения, освобожденные от НДС, могут быть квалифицированы налоговиками как роялти, с требованием доплатить налог на репатриацию.

Такая подготовка поможет налогоплательщику вовремя исправить отдельные недостатки ведения учета, спрогнозировать риски проведения проверки и заблаговременно обосновать правомерность своих действий, которые могут быть использованы как при проверке, так и при обжаловании ее результатов.

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Этап 3. Допуск к проверке

Если контролеры уже на пороге, налогоплательщику необходимо проверить их документы. Служебные удостоверения и направления проверки предоставляются непосредственно перед плановой проверкой. Приказ о назначении проверки должен быть направлен за 10 дней до начала.

Налогоплательщику остается проверить наличие всех обязательных реквизитов в этих документах, а также их совпадение между собой. Не следует относиться к этой процедуре формально. На практике бывает, что на проверку приходят служащие, не указанные в направлении или имеющие недействительные удостоверения. Бывают также случаи, когда приказ на проверку подписан на несколько дней раньше вступления подписанта в должность.

Неверное оформление упомянутых документов или несвоевременная отправка приказа о назначении проверки является основанием для недопуска налоговиков к проверке. Также налогоплательщик может не допустить работников ГНС к проверке, если сам приказ о назначении проверки является незаконным.

Например, спорным является вопрос законности приказа о назначении плановых проверок в период карантина. Соответствующий запрет прямо предусмотрен пунктом 522 подраздела 10 Переходных положений НК Украины. Однако Кабинет министров Украины, вопреки указанной норме, постановлением от 3 февраля 2021 г. №89 предоставил налоговикам разрешение на их проведение. Очевидно, что нормативные акты Кабинета Министров не могут противоречить закону, указывающему на незаконность проведения плановых налоговых проверок до конца карантина.

Однако суды имеют противоречивые точки зрения относительно незаконности плановых проверок. К примеру, по делу № 520/3776/21 Второй апелляционный административный суд поддержал озвученную выше позицию, а Пятый апелляционный административный суд по делу № 420/2418/21 – нет. Верховный Суд пока свою позицию не высказывал.

Важно: недопуск к проверке согласно статье 94 НК Украины является основанием для применения административного ареста на имущество налогоплательщика. Поэтому решение о недопуске должно быть максимально взвешено и подкреплено разработанной стратегией защиты интересов плательщика, в частности, в части снятия ареста с имущества.

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Если налогоплательщик не решился отказать в допуске к проверке, у него еще остается шанс использовать нарушения контролирующего органа при назначении и проведении проверки при обжаловании принятых налоговых уведомлений решений, хотя и менее эффективно.

Так, Верховный Суд изменил свой подход, и в своем постановлении от 21 февраля 2020 года по делу №826/17123/18 не только позволил ссылаться на такие нарушения контролирующего органа при обжаловании налоговых уведомлений-решений, но и указал, что суды должны в первую очередь рассматривать именно процедурные нарушения контролирующего органа и только после них переходить к рассмотрению правомерности самих доначислений.

Снижение эффективности таких оснований обжалования связано с новым заключением Большой Палаты Верховного Суда по делу №816/228/17, согласно которому основанием для отмены налоговых уведомлений-решений могут быть не какие-либо нарушения контролирующего органа, а лишь те, что повлияли или объективно могли повлиять на правильность выводов по результатам проверки.

Очевидно, что доказательство причинно-следственной связи между нарушением и правильностью вывода усложняет процесс обжалования.

Этап 4. Проведение налоговой проверки

Проведение налоговой проверки сводится к запросам контролирующего органа на получение документов и анализу предоставленных документов. Поскольку плановые проверки являются комплексными, налоговики будут проверять как правильное исчисление и уплату всех налогов, так и выполнение требований другого законодательства, например, своевременности расчетов по внешнеэкономическим соглашениям.

При проверке важно письменно фиксировать как запросы налоговиков на документы, так и описания предоставленных документов. Конечно, исключительно письменное общение не улучшит отношения с контролером, но и он пришел не насладиться вкусным чаем в дружеской атмосфере. В то же время налогоплательщик сможет обезопасить себя от "случайного" указания в акте проверки фактов непредоставления документов в подтверждение отдельных операций.

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Не лишним будет и фиксирование всех процедурных нарушений при проведении проверки, что затем может понадобиться при обжаловании доначислений.

Этап 5. Обжалование результатов проверки

Если предприятие получило справку по результатам проведенной проверки, его можно поздравить. Но если получило акт, то у него есть 10 рабочих дней с момента получения акта на подготовку и представление возражений к нему. К таким возражениям налогоплательщик вправе добавить дополнительные документы в подтверждение своей позиции.

Эти возражения и дополнительные документы не играют такой же важной роли, как объяснение при блокировании налоговой накладной. Но игнорировать возможность их подачи не стоит. Как минимум, их предоставление нивелирует в дальнейшем сомнения судов относительно существования отдельных документов на момент проверки.

По результатам рассмотрения материалов проверки, в том числе акта и возражений, специальная комиссия делает свое заключение. Оно является основанием для принятия руководителем контролирующего органа налоговых уведомлений-решений.

Налоговые уведомления-решения, в случае несогласия с ними, могут быть обжалованы в административном (непосредственно ГНС) или судебном порядке.

На период обжалования налоговых уведомлений-решений доначисленные налоговые обязательства являются несогласованными и не подлежат уплате. Однако в целях не просто отложения их уплаты, а отмены противоправно доначисленных налогов следует ответственно подходить к формированию стратегии защиты. Она должна включать как правовое обоснование позиции с добавлением надлежащих доказательств, так и совершение всех необходимых процессуальных действий.

Приятным бонусом удачного обжалования является сочетание подтверждения правомерности исполнения налогоплательщиком его налоговой обязанности и предусмотренный пунктом 78.2 статьи 78 НК Украины запрет в ряде случаев проведения документальных проверок за период, который уже был проверен, в том числе, в случае заявления бюджетного возмещения НДС. Конечно, если плательщик впоследствии не предоставит уточняющий расчет за проверенный период.

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Этап 6. Действия, если в плане-графике предприятия нет

Кроме регулярного мониторинга изменений в плане-графике плановых проверок, не следует забывать, что у налогового органа в арсенале есть внеплановые и фактические проверки.

Даже карантин – не повод для контролирующих органов откладывать часть таких проверок. Кроме проверок по заявлению плательщика, налоговики придут в случае реорганизации или ликвидации предприятия или при заявленном им бюджетном возмещении. На фактическую проверку можно ожидать контролирующий орган по ряду вопросов, связанных с оборотом спирта, горючего, табачных и алкогольных изделий, в том числе по использованию РРО в соответствующих сферах.

Дополнительно, постановлением от 3 февраля 2021 г. № 89 (законность которого спорна) Кабинет министров Украины разрешил проверять соблюдение предельных сроков поступления товаров и/или валютной выручки по внешнеэкономическим операциям, субъектов хозяйствования, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров/услуг (из перечня рисковых плательщиков, определенных Временной следственной комиссией Верховной Рады), а также ряд ТЦО проверок.

Внеплановые и фактические проверки в основном касаются не всей деятельности предприятия, а лишь отдельных аспектов, операций, контрагентов. С одной стороны, это уменьшает бумажную работу и взаимодействие с налоговиками, с другой – они уже примерно знают, что ищут, поэтому налогоплательщику целесообразно играть на опережение.

Поэтому проведение документально-юридической диагностики деятельности предприятия, как минимум, не будет лишним, поскольку внеплановые и фактические проверки проводятся без предварительного предупреждения плательщика, так что времени на его проведение может не остаться. Лишь в части случаев контролирующий орган предварительно пошлет запрос на информацию, которая может считаться предвестником внеплановой проверки.

Если на период карантина отсчет срока ответа приостанавливается, то с первого дня месяца следующего за месяцем, в котором завершается действие карантина, у плательщика на подготовку к проверке фактически останется 15 рабочих дней плюс определенное время на подготовку контролирующим органом приказа о назначении проверки.

В целом, прохождение налоговой проверки не является приятным аспектом ведения бизнеса. Но предприятие может минимизировать финансовые потери от необоснованно и противоправно доначисленных налогов, если подготовится к проверке, разработает и реализует правильную стратегию защиты.