Повна боєготовність. Як пережити податкову перевірку та не мати проблем із законом

Проходження податкової перевірки — досить болісне питання для бізнесу, з яким рано чи пізно, але доведеться зіткнутися.

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На 2022 рік Державна податкова служба запланувала перевірити лише під час планових перевірок 4,7 тисяч суб'єктів господарювання, про що свідчить опублікований план-графік. Однак відсутність у плані-графіка — не гарантія відсутності податківців на порозі. Адже план регулярно оновлюється протягом року.

Дії платника податків після виявлення себе у плані-графіка податківців:

Етап 1. Оскарження внесення підприємства до плану перевірок

У план-графік проведення документальних планових перевірок вносяться платники податків, які мають ризик несплати податків і зборів чи невиконання вимог іншого законодавства.

Тому внесення до нього є підставою перевірити "ризиковість" підприємства в очах податківців. Водночас варто пам'ятати, що платники податків із незначним ступенем ризику також можуть бути перевірені, хоча не частіше ніж один раз на 3 роки.

Якщо платник податків не погоджується з підставами внесення до план-графіка, він може оскаржити відповідні дії керівного органу.

Однак із цього питання судова практика неоднозначна. Наприклад, у справі №826/6376/16 Верховний Суд висловлював позицію, що внесення до план-графіка не створює для платника податків жодних правових наслідків, що унеможливлює його оскарження. У спорах з іншими органами (наприклад, справи №820/8487/15 та №826/6720/16) Верховний Суд не заперечував права на оскарження дій щодо внесення до плану перевірок.

Але виняток із плану-графіка на поточний рік не забороняє керівному органу внести підприємство в план-графік наступного року.

Отже, якщо підприємство вирішує оскаржити внесення до плану-графіка перевірок, йому потрібно:

оцінити обґрунтованість протиправності таких дій;

проаналізувати перспективність такого оскарження та ефективність його результатів для захисту бізнесу.

Етап 2. Підготовка до податкової перевірки

Нехтувати підготовкою до перевірки не варто. Насамперед це стосується документально-юридичної діагностики діяльності підприємства.

Керівні органи можуть донарахувати податкові зобов’язання за останні 3 роки (крім зобов’язань, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням). А на період карантину, який триває вже майже 2 роки, відлік відповідного терміну було зупинено. Тому платнику податків фактично необхідно перевірити документальне оформлення усіх господарських операцій за останні 5 років.

Зокрема, варто встановити чи щодо усіх операцій є належна документація, чи така документація є належною для підтвердження факту здійснення операції, чи в документації відсутні дефекти оформлення. Також потрібно перевірити правильність відображення таких операцій в податковому обліку.

Варто також повторно перевірити своїх контрагентів щодо ознак ризиковості. Наприклад, за останній час проти самого контрагента чи будь-якої особи за ланцюгом постачання могло бути відкрите кримінальне провадження, що не додасть шансів пройти перевірку без донарахувань.

Також потрібно підготувати обґрунтування правильності обліку операцій, які можуть мати декілька різних варіантів кваліфікації. Наприклад, платежі нерезиденту за придбання програмного забезпечення, які наразі звільнені від ПДВ, можуть бути кваліфіковані податківцями як роялті, з вимогою доплатити податок на репатріацію.

Така підготовка допоможе платнику податків вчасно виправити окремі недоліки ведення обліку, спрогнозувати ризики проведення перевірки та завчасно обґрунтувати правомірність своїх дій, що може бути використано як під час перевірки, так і в процесі оскарження її результатів.

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Етап 3. Допуск до перевірки

Якщо контролери вже на порозі, платнику податків необхідно перевірити їхні документи. Службові посвідчення та направлення на перевірку надаються безпосередньо перед плановою перевіркою. Наказ про призначення перевірки повинен бути надісланий за 10 днів до її початку.

Платнику податків залишається перевірити наявність усіх обов’язкових реквізитів у цих документах, а також їх збіг між собою. Не варто ставитись до цієї процедури формально. На практиці буває, що на перевірку приходять службовці, які не вказані у направленні, або мають недійсні посвідчення. Бувають також випадки, коли наказ на перевірку підписано на декілька днів раніше вступу підписанта на посаду.

Неправильне оформлення згаданих документів або невчасне надсилання наказу про призначення перевірки є підставами для недопуску податківців до перевірки. Також платник податків може не допустити працівників ДПС до перевірки, якщо наказ про призначення перевірки є незаконним.

Наприклад, суперечливим є питання законності наказу про призначення планових перевірок у період карантину. Відповідна заборона прямо передбачена пунктом 522 підрозділу 10 Перехідних положень ПК України. Однак Кабінет міністрів України, всупереч зазначеній нормі, постановою від 3 лютого 2021 р. № 89 надав податківцям дозвіл на їх проведення. Очевидно, що нормативні акти Кабінету Міністрів не можуть суперечити закону, що вказує на незаконність проведення планових податкових перевірок до кінця карантину.

Однак, суди мають суперечливі точки зору щодо незаконності планових перевірок. Наприклад, у справі № 520/3776/21 Другий апеляційний адміністративний суд підтримав озвучену вище позицію, а П’ятий апеляційний адміністративний суд у справі № 420/2418/21 — ні. Верховний Суд наразі свою позицію не висловлював.

Важливо: недопуск до перевірки, згідно статті 94 ПК України, є підставою для застосування адміністративного арешту на майно платника податків. Тому рішення про недопуск повинно бути максимально зважене та підкріплене розробленою стратегією захисту інтересів платника, зокрема в частині зняття арешту з майна.

Якщо платник податків не наважився відмовити у допуску до перевірки, у нього ще залишається шанс використати порушення керівного органу під час призначення та проведення перевірки в процесі оскарження ухвалених податкових повідомлень рішень, хоч і менш ефективно.

Так, Верховний Суд змінив свій підхід, і в своїй постанові від 21 лютого 2020 року в справі №826/17123/18 не лише дозволив посилатись на такі порушення керівного органу під час оскарження податкових повідомлень-рішень, але й вказав, що суди повинні насамперед розглядати саме процедурні порушення керівного органу, і лише після них переходити до розгляду правомірності власне донарахувань.

Зниження ефективності таких підстав оскарження пов’язане з новим висновком Великої Палати Верховного Суду у справі №816/228/17, згідно з яким підставою для скасування податкових повідомлень-рішень можуть бути не будь-які порушення керівного органу, а лише ті, що вплинули або об`єктивно могли вплинути на правильність висновків за результатами перевірки.

Очевидно, що доведення причинно-наслідкового зв’язку між порушенням і правильністю висновку ускладнює процес оскарження.

Етап 4. Проведення податкової перевірки

Проведення податкової перевірки зводиться до запитів керівного органу на отримання документів та аналізу наданих документів. Оскільки планові перевірки є комплексними, податківці будуть перевіряти як правильне обчислення та сплату усіх податків, так і виконання вимог іншого законодавства, наприклад, своєчасності розрахунків за зовнішньоекономічними угодами.

Під час перевірки важливо письмово фіксувати як запити податківців на документи, так й описи наданих документів. Звичайно, виключно письмове спілкування не поліпшить відносини з контролером, але й він прийшов не насолодитись смачним чаєм у дружній атмосфері. Водночас, платник податків зможе убезпечити себе від "випадкового" зазначення в акті перевірки фактів ненадання документів на підтвердження окремих операцій.

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Не зайвим буде і фіксування всіх процедурних порушень під час проведення перевірки, що може знадобитися в процесі оскарження донарахувань.

Етап 5. Оскарження результатів перевірки

Якщо підприємство отримало довідку за результатами проведеної перевірки, його можна привітати. Але якщо отримало акт, то є 10 робочих днів із моменту отримання акту на підготовку та подання заперечень до нього. До таких заперечень платник податків має право додати додаткові документи на підтвердження своєї позиції.

Ці заперечення та додаткові документи не відіграють такої ж надважливої ролі, як пояснення після блокування податкової накладної. Але ігнорувати можливість їх подавання не варто. Як мінімум, їх подання нівелює в подальшому сумніви судів щодо існування окремих документів на момент перевірки.

За результатом розгляду матеріалів перевірки, зокрема акта та заперечень, спеціальна комісія робить свій висновок. Він є підставою для ухвалення керівником керівних органу податкових повідомлень-рішень.

Податкові повідомлення-рішення у разі незгоди з ними можуть бути оскаржені в адміністративному (безпосередньо ДПС) або судовому порядку.

На період оскарження податкових повідомлень-рішень, донараховані податкові зобов’язання є неузгодженими та не підлягають сплаті. Однак у цілях не просто відкладення їх сплати, а скасування протиправно донарахованих податків, варто відповідально підходити до формування стратегії захисту. Вона повинна враховувати як правове обґрунтування позиції з наданням належних доказів, так і вчинення усіх необхідних процесуальних дій.

Приємним бонусом вдалого оскарження є поєднання підтвердження правомірності виконання платником податку його податкового обов’язку та передбачена пунктом 78.2 статті 78 ПК України заборона в низці випадків проведення документальних перевірок за період, який вже був перевірений, зокрема, у випадку заявлення бюджетного відшкодування ПДВ. Звичайно, якщо платник згодом не подасть уточнювальний розрахунок за перевірений період.

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Етап 6. Дії, якщо у плані-графіку підприємства немає

Крім регулярного моніторингу змін у плані-графіку планових перевірок, не варто забувати про те, що в податкового органу в арсеналі є позапланові та фактичні перевірки.

Навіть карантин — не привід керівним органам відкладати частину таких перевірок. Крім перевірок за заявою платника, податківці прийдуть у випадку реорганізації чи ліквідації підприємства або під час заявлення ним бюджетного відшкодування. На фактичну перевірку можна очікувати керівний орган щодо низки питань, пов’язаних з обігом спирту, пального, тютюнових та алкогольних виробів, зокрема, щодо використання РРО у відповідних сферах

Додатково, постановою від 3 лютого 2021 р. № 89 (законність якої є суперечливою) Кабінет міністрів України дозволив перевіряти дотримання граничних термінів надходження товарів та / або валютної виручки за зовнішньоекономічними операціями, суб’єктів господарювання, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів / послуг (із переліку ризикових платників, визначених Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради), а також низку ТЦО перевірок.

Позапланові та фактичні перевірки, здебільшого, стосуються не всієї діяльності підприємства, а лише окремих аспектів, операцій, контрагентів. З одного боку, це зменшує паперову роботу та взаємодію з податківцями, з іншого — вони вже приблизно знають, що шукають, тому платнику податків доцільно грати на випередження.

Тому проведення документально-юридичної діагностики діяльності підприємства, як мінімум, не буде зайвим, оскільки позапланові та фактичні перевірки проводяться без завчасного попередження платника, відтак часу на її проведення може не залишитися. Лише в частині випадків керівний орган попередньо надішле запит на інформацію, що може вважатись провісником позапланової перевірки.

Якщо на період карантину відлік терміну на відповідь зупиняється, то з першого дня місяця наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, у платника на підготовку до перевірки фактично залишиться 15 робочих днів плюс певний час на підготовку керівним органом наказу про призначення перевірки.

Загалом, проходження податкової перевірки не є приємним аспектом ведення бізнесу. Але підприємство може мінімізувати фінансові втрати від необґрунтовано та протиправно донарахованих податків, якщо підготується до перевірки, розробить і втілить правильну стратегію захисту.