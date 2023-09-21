Податківці починають перевірки. Чи зможе малий бізнес уникнути штрафів та судів з податковою?

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Відновлення всіх перевірок є очікуваним, оскільки було передбачено ще в першій редакції проєкту закону №8401 від 31.01.2023 року, який створювався на виконання зобов’язання щодо якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, передбаченого пунктом 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року. Однак, версія законопроєкту №8401 від 31.01.2023 року, яка стала законом №3219 від 30.06.2023 року, відновила планові та позапланові перевірки лише частково.

Вочевидь, дане питання виявилось принциповим у відносинах із МВФ, тому в Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" №10016 від 06.09.2023 року (надалі — законопроєкт).

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По суті, єдиною метою законопроєкту є відновлення проведення всіх без виключення податкових перевірок, передбачених Податковим кодексом. Водночас, саме новими для платників стануть частина планових та позапланових документальних перевірок, проведення яких наразі заборонено. В проведенні фактичних та камеральних перевірок у контролюючих органів немає обмежень вже давно.

Обмежуючим фактором для проведення перевірок залишаться лише безпечні умови під час їх проведення. Однак, враховуючи відсутність критеріїв для визначення цієї "безпечності", відповідна умова, швидше за все, залишиться формальною на віддаленій від фронту території.

ДПС має право щомісяця переглядати затверджений план-графік перевірок, а після публікації плану-графіка перевірка може бути розпочата вже через 30 днів.

Активність податківців після зняття мораторію не викликає жодного сумніву, враховуючи війну, дефіцит бюджету та той факт, що перевірки масово не проводились вже майже 4 роки.

Раптовими для платників стануть не лише позапланові перевірки, на які податківці полюбляють приходити після запиту на інформацію, але і планові. Так, на період воєнного стану ДПС має право щомісяця переглядати затверджений план-графік перевірок, вносячи до нього зміни. При цьому, після публікації нової редакції плану-графіка перевірка може бути розпочата вже через 30 днів.

Враховуючи, що контролюючі органи мають право перевірити діяльність з 2017 року, а часу після отримання інформації про проведення перевірки до її початку буде обмаль, про успішне проходження перевірки варто потурбуватись вже зараз.

Податковий кодекс містить норму, що звільняє платника від штрафів та пені, якщо перевірка проводилась під час воєнного стану. Однак не варто плекати ілюзії щодо застосування цієї норми Фото: pexels.com

Найкращим способом підготовки є проведення доперевірочного аналізу діяльності, що включає перевірку наявності належної документації, її якості, перевірку наявності ознак ризиковостіу контрагентів, в тому числі по ланцюгу постачання, підготовку аргументації правомірності обліку операцій, які можуть мати декілька різних варіантів кваліфікації в цілях оподаткування.

Така перевірка дозволить не лише впевненіше почувати себе під час перевірки, але і виправити деякі помилки обліку шляхом подання уточнюючих декларацій, без нарахування штрафів.

Частково погодитись із донарахованими податками платник не зможе: його очікуватиме вибір, або сплатити все без штрафів, чи піти ва-банк і скасувати неправомірно донараховані податки.

Крім того зазначимо, що Податковий кодекс містить норму, яка звільняє платника від штрафів та пені, якщо перевірка проводилась під час воєнного стану. Однак, не варто плекати ілюзії щодо застосування цієї норми. Основною вимогою є відмова платника від будь-якогооскарження донарахованих зобов’язань. Тобто від штрафів та пені платника буде звільнено, однак донараховані податки необхідно буде сплатити, незалежно від правомірності та обґрунтованості донарахувань.

Частково погодитись із донарахованими податками платник не зможе. Тому його очікуватиме вибір: сплатити все, однак без штрафів, чи піти ва-банк і скасувати неправомірно донараховані податки. При цьому, звичайно, підстави для оскарження мають бути належним чином обґрунтовані, не останню роль у чому відіграє якісна підготовка до перевірки.