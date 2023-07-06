Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт закону №8401. Відповідно до ухвалених норм, скасовується режим 2% для ФОПів, а також повертаються податкові перевірки та штрафи. Фокус дослідив, що зміниться, і чи на краще запроваджені зміни.

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Парламент 30 червня ухвалив в цілому законопроєкт №8401, який змінює правила гри для бізнесу вже з 1 серпня цього року. Як повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєктом скасовується система 2% єдиного податку, повернені планові перевірки деяких сегментів бізнесу, а в окремих випадках і позапланові, також повертаються штрафи за невикористання РРО, проте платники податків звільняються від відповідальності за порушення в сфері застосування РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, а також за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану й до 1 серпня 2023 року.

Податкові зміни: якими тепер будуть податки для малого бізнесу

Одна з головних змін, що вступить в дію з 1 серпня, — скасування єдиного податку 2%. І якщо до серпня платник не подає до податкової заяви на переведення на іншу систему, то податкова автоматично переведе його з 1 серпня на ту систему оподаткування, на якій він був до переходу на 2%. Але це стосується не всіх.

"Платник податку, який обирав 2% із дати державної реєстрації ("новостворений суб’єкт"), автоматично буде переведений з 1 серпня на 3 групу спрощеної системи оподаткування за ставкою 5%. Тому, якщо потрібно, аби з 1 серпня 2023 року ви перебували на іншій системі (або на іншій ставці), потрібно подати заяву про відповідний перехід", — пояснила Тетяна Ященко, партнер EXPATPRO.

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Наталія Бута, головний бухгалтер Юридичної компанії GLS, додає: платникам, які в 2023 році перейшли з 2% єдиного податку на загальну систему, буде надано право перейти повторно протягом року, вже в 2023 році, на спрощену систему оподаткування за своїм вибором шляхом подання заяви.

"При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року", — каже Наталія Бута.

Підприємці, які вважаються новоствореними та перебували одразу на режимі сплати 2%, будуть переводитися на третю групу зі сплатою 5%

Цікавим чином підійшли до врегулювання питання річного ліміту у зв’язку зі скасуванням режиму 2%. Дохід, який було отримано підприємцем у період перебування на 2%, не включається до річного ліміту.

"При цьому річний ліміт для перебування на спрощеній системі оподаткування буде зменшено пропорційно до кількості календарних місяців, протягом яких платник перебуває на такій системі. Якщо підприємець з 1 серпня 2023 року повертається на правила сплати ЄП 3 групи, річний ліміт доходу для нього на 2023 рік буде 3 257 875 грн (5 місяців із 12). Дохід, отриманий під час перебування на 2%, до цього ліміту не входить", — пояснила Тетяна Ященко.

Експерти кажуть - вже давно було відомо, що режим 2% скасують, а отже, бізнес мав би підготуватися та спланувати свої дії

Хоча зміна правил гри в оподаткуванні – некомфортний досвід, адже в середині року підприємець фактично починає платити більше, ніж раніше, і додаються питання звітності, експерти вважають, що до особливо негативних наслідків такі зміни не призведуть.

"Інформація про те, що єдиний податок 2% скасують, була відома вже у січні, тому вважаю, що усі, хто використовував цю систему, вже цілком скористалися усіма її перевагами. Підприємці з 1 серпня автоматично перейдуть на систему оподаткування, яка у них була раніше, або оберуть іншу. Для тих, хто не встигне зорієнтуватися, час на обрання єдиного податку тієї чи іншої групи є до 1 вересня, при чому реєстрація на обраній групі буде з 1 серпня. Вважаю це варіантом "лайт" для підприємців і компаній", — каже податкова консультантка Олександра Томашевська.

Бізнес у прифронтових територіях надалі матиме право не сплачувати єдиний податок Фото: УНІАН

Ще одна зміна, запроваджена проєктом №8401, — відновлення обов’язку сплати єдиного податку ФОПами, адже раніше через воєнний стан підприємцям було дозволено єдиний податок не сплачувати.

"Наразі право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ зберігається для прифронтових територій (зокрема територій можливих бойових дій)", — зазначила Наталія Бута.

Перевірки на старті: кого перевірятимуть податківці в 2023 році

Законопроєкт №8401 повертає перевірки бізнесу, йдеться як про планові, так і про позапланові перевірки. Проте, позапланові будуть можливі в окремих випадках, наприклад, коли сам платник звернеться до податкової із заявою про проведення перевірки, або ж коли у податківців будуть дані про порушення податкового законодавства підприємцем.

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"Законопроєкт №8401 обмежує коло осіб, яких можуть позапланово перевірити. До них належать: представництва та філії іноземних суб’єктів господарювання, суб’єкти господарювання, які задіяні до виробництва та реалізації підакцизних товарів (зокрема, табак, алкоголь), представники грального бізнесу; провайдери фінансових та платіжних послуг, та в частині контролю з питань трансфертного ціноутворення", — пояснює Тетяна Ященко.

Податкові перевірки бізнесу повертаються — як планові, так і позапланові Фото: Pexels

Планові і позапланові перевірки з 1 серпня відновлюються, але все ж з певними обмеженнями. Як зазначила Наталія Бута, поновлюється проведення документальних перевірок:

на звернення платника податків;

в частині позапланових перевірок СГД, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;

з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема постійні представництва;

перевірки (планові та позапланові) осіб, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

в частині контролю за трансфертним ціноутворенням;

позапланових перевірок СГД, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;

документальних перевірок у разі припинення діяльності.

Перевірять будуть різні підприємства, зокрема і тих, що виплачують співробітникам зарплату, розмір якої менше середньої по галузі Фото: Pexels

Олександра Томашевська розповіла, що у план-графік перевірок можуть потрапити підприємці, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, мають один із таких ризиків:

рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази ;

; загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності становить 10 мільйонів гривень і більше;

нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

"Найбільше перевірок буде у 2024 році, оскільки план перевірок на 2023 рік уже сформований", — прогнозує Олександра Томашевська.

Потрібні РРО: якими будуть штрафи та коли почнуть штрафувати за РРО

Одна з важливих змін – бізнес почнуть штрафувати за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Причому, якщо порушення вчинені з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, то штрафів не буде. Загалом штрафи за РРО повернуть з 1 жовтня 2023 року, але від них звільняються підприємці, які працюють на прифронтових територіях.

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"Закон передбачає поновлення штрафник санкцій для тих, хто ігнорує використання РРО. Але розмір штрафів знижено: штраф складе 25% суми операції без РРО при першому порушенні і 50% суми операції за кожне повторне порушення. Можу порадити дотримуватися вимог закону щодо касової дисципліни, тому що податкові органи можуть практикувати контрольні закупки", — зазначила Олександра Томашевська.

Експерти радять дотримуватися касової дисципліни, адже податківці можуть робити контрольні закупки, перевіряючи ФОПи

А на думку Тетяни Ященко, проєкт закону №8401 наче сигналізує – час повертатися до звичайних правил життя та ведення бізнесу.

"Більшість питань стосується саме необхідності дотримання податкової дисципліни, ведення обліку. Тобто, наймайте фахівців, які зможуть вам із цим допомогти. Для підприємців, які лишатимуться на спрощеній системі оподаткування, зміниться мало що (до того, ж є ціла низка можливостей налаштування роботи програмного РРО). А от платникам загальної системи буде важко. Питання ПДВ і роботи податкової зараз в частині блокування податкових накладних лишаються гострими і викликають занепокоєння", — зауважила юристка.

Загалом штрафи за РРО повернуть з 1 жовтня 2023 року, але від них звільняються підприємці, які працюють на прифронтових територіях

Наталія Бута додає: хоча прийняття нововведень (законопроєкту №8401) продиктовано надзвичайною ситуацією в країні та потребою бюджету в додаткових коштах, закон не зовсім відповідає принципу стабільності податкової системи, за яким будь-які зміни не можуть вноситися пізніше за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

"Тобто ці зміни мали бути внесені протягом першого півріччя 2023 року чи почати діяти в 2024 році. Також нормою є, що податки, їх ставки та пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року", — резюмує експертка.

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