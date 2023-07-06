Верховная Рада проголосовала в целом за проект закона №8401. Согласно принятым нормам, отменяется режим 2% для ФОПов, а также возвращаются налоговые проверки и штрафы. Фокус исследовал, что изменится, и к лучшему ли введенные изменения.

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Парламент 30 июня принял в целом законопроект №8401, который меняет правила игры для бизнеса уже с 1 августа этого года. Как сообщил Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, законопроектом отменяется система 2% единого налога, возвращены плановые проверки некоторых сегментов бизнеса, а в отдельных случаях и внеплановые, также возвращаются штрафы за неиспользование РРО, однако налогоплательщики освобождаются от ответственности за нарушения в сфере применения РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года, а также за нарушения в сфере уплаты ЕСВ, совершенные с начала военного положения и до 1 августа 2023 года.

Налоговые изменения: какими теперь будут налоги для малого бизнеса

Одно из главных изменений, которое вступит в действие с 1 августа, — отмена единого налога 2%. И если до августа плательщик не подает в налоговую заявление на перевод на другую систему, то налоговая автоматически переведет его с 1 августа на ту систему налогообложения, на которой он был до перехода на 2%. Но это касается не всех.

"Налогоплательщик, который выбирал 2% с даты государственной регистрации ("новосозданный субъект"), автоматически будет переведен с 1 августа на 3 группу упрощенной системы налогообложения по ставке 5%. Поэтому, если нужно, чтобы с 1 августа 2023 года вы находились на другой системе (или на другой ставке), нужно подать заявление о соответствующем переходе", — объяснила Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

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Наталья Бута, главный бухгалтер Юридической компании GLS, добавила: плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% единого налога на общую систему, будет предоставлено право перейти повторно в течение года, уже в 2023 году, на упрощенную систему налогообложения по своему выбору путем подачи заявления.

"При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года", — говорит Наталья Бута.

Предприниматели, которые считаются вновь созданными и находились сразу на режиме уплаты 2%, будут переводиться на третью группу с уплатой 5%

Интересным образом подошли к урегулированию вопроса годового лимита в связи с отменой режима 2%. Доход, который был получен предпринимателем в период пребывания на 2%, не включается в годовой лимит.

"При этом годовой лимит для пребывания на упрощенной системе налогообложения будет уменьшен пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых плательщик находится на такой системе. Если предприниматель с 1 августа 2023 года возвращается на правила уплаты ЕН 3 группы, годовой лимит дохода для него на 2023 год будет 3 257 875 грн (5 месяцев из 12). Доход, полученный во время пребывания на 2%, в этот лимит не входит", — объяснила Татьяна Ященко.

Эксперты говорят — уже давно было известно, что режим 2% отменят, а значит, бизнес должен был бы подготовиться и спланировать свои действия

Хотя изменение правил игры в налогообложении — некомфортный опыт, ведь в середине года предприниматель фактически начинает платить больше, чем раньше, и возникают новые вопросы отчетности, эксперты считают, что к особо негативным последствиям такие изменения не приведут.

"Информация о том, что единый налог 2% отменят, была известна уже в январе, поэтому считаю, что все, кто использовал эту систему, уже вполне воспользовались всеми ее преимуществами. Предприниматели с 1 августа автоматически перейдут на систему налогообложения, которая у них была раньше, или выберут другую. Для тех, кто не успеет сориентироваться, время на избрание единого налога той или иной группы есть до 1 сентября, причем регистрация на выбранной группе будет с 1 августа. Считаю это вариантом "лайт" для предпринимателей и компаний", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская.

Бизнес в прифронтовых территориях в дальнейшем будет иметь право не платить единый налог Фото: УНИАН

Еще одно изменение, введенное проектом №8401, — восстановление обязанности уплаты единого налога ФОПами, ведь ранее из-за военного положения предпринимателям было разрешено единый налог не платить.

"Сейчас право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ сохраняется для прифронтовых территорий (в том числе, территорий возможных боевых действий)", — отметила Наталья Бута.

Проверки на старте: кого будут проверять налоговики в 2023 году

Законопроект №8401 возвращает проверки бизнеса, речь идет как о плановых, так и о внеплановых проверках. Однако внеплановые будут возможны в отдельных случаях, например, когда сам плательщик обратится в налоговую с заявлением о проведении проверки, или же когда у налоговиков будут данные о нарушении налогового законодательства предпринимателем.

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"Законопроект №8401 ограничивает круг лиц, которых могут внепланово проверить. К ним относятся: представительства и филиалы иностранных субъектов хозяйствования, субъекты хозяйствования, которые задействованы в производстве и реализации подакцизных товаров (в частности, табак, алкоголь), представители игорного бизнеса; провайдеры финансовых и платежных услуг, и в части контроля по вопросам трансфертного ценообразования", — объясняет Татьяна Ященко.

Налоговые проверки бизнеса возвращаются — как плановые, так и внеплановые Фото: Pexels

Плановые и внеплановые проверки с 1 августа возобновляются, но все же с определенными ограничениями. Как отметила Наталья Бута, возобновляется проведение документальных проверок:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановые проверки СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальные проверки в случае прекращения деятельности.

Проверят будут разные предприятия, в том числе и тех, что выплачивают сотрудникам зарплату, размер которой меньше средней по отрасли Фото: Pexels

Александра Томашевская рассказала, что в план-график проверок могут попасть предприниматели, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 календарного года, имеют один из таких рисков:

уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше , чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли;

, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли; уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50 и более процентов меньше , чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли;

, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли; дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза ;

; общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, составляет 75 или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности составляет 10 миллионов гривен и более;

начисление и/или выплата налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

"Больше всего проверок будет в 2024 году, поскольку план проверок на 2023 год уже сформирован", — прогнозирует Александра Томашевская.

Нужны РРО: какими будут штрафы и когда начнут штрафовать за РРО

Одно из важных изменений — бизнес начнут штрафовать за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО). Причем, если нарушения допущены с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года, то штрафов не будет. В целом, штрафы за РРО вернут с 1 октября 2023 года, но от них освобождаются предприниматели, которые работают на прифронтовых территориях.

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"Закон предусматривает возобновление штрафных санкций для тех, кто игнорирует использование РРО. Но размер штрафов снижен: штраф составит 25% суммы операции без РРО при первом нарушении и 50% суммы операции за каждое повторное нарушение. Могу посоветовать придерживаться требований закона по кассовой дисциплине, потому что налоговые органы могут практиковать контрольные закупки", — отметила Александра Томашевская.

Эксперты советуют соблюдать кассовую дисциплину, ведь налоговики могут делать контрольные закупки, проверяя ФОПы

А по мнению Татьяны Ященко, проект закона №8401 будто сигнализирует — время возвращаться к обычным правилам жизни и ведения бизнеса.

"Большинство вопросов касается именно необходимости соблюдения налоговой дисциплины, ведения учета. То есть, нанимайте специалистов, которые смогут вам с этим помочь. Для предпринимателей, которые будут оставаться на упрощенной системе налогообложения, изменится мало что (к тому же есть целый ряд возможностей настройки работы программного РРО). А вот плательщикам общей системы будет трудно. Вопросы НДС и работы налоговой сейчас в части блокировки налоговых накладных остаются острыми и вызывают беспокойство", — отметила юрист.

В целом штрафы за РРО вернут с 1 октября 2023 года, но от них освобождаются предприниматели, которые работают на прифронтовых территориях

Наталья Бута добавила: хотя принятие нововведений (законопроекта №8401) продиктовано чрезвычайной ситуацией в стране и потребностью бюджета в дополнительных средствах, закон не совсем соответствует принципу стабильности налоговой системы, по которому любые изменения не могут вноситься позже чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки.

"То есть эти изменения должны были быть внесены в течение первого полугодия 2023 года или начать действовать в 2024 году. Также нормой является, что налоги, их ставки и льготы не могут меняться в течение бюджетного года", — резюмирует эксперт.

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