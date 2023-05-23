Дважды должны. Приходится ли беженцам платить налоги в Украине и за границей

Эпидемия коронавируса научила украинцев работать дома, а большая война — вдали от дома, то есть из других стран, куда миллионы украинских граждан бежали от войны. Как при этом решается вопрос налогообложения и приходится ли платить налоги дважды?

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По данным ООН, по состоянию на 16 мая в странах Европейского Союза зарегистрировано более 5,12 млн украинцев, получивших статус временной защиты. Всего же в Европе находятся более 8,2 млн беженцев из Украины, сообщают в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Понятно, что часть этих людей уже устроились на работу в стране, где нашли убежище. Но есть и такие, кто параллельно продолжает работать на украинских работодателей дистанционно. Фокус исследовал, нужно ли таким работникам платить налоги в Украине и можно ли избежать двойного налогообложения доходов.

Работа за тысячу километров. Кто и как работает дистанционно в вынужденной эмиграции

Сегодня практика получения средств от бизнеса или удаленного трудоустройства в Украине довольно распространена среди украинских беженцев в разных странах. Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, рассказывает, что большинство граждан, у которых остались проекты или бизнес в Украине, продолжают получать доход.

"Удаленное трудоустройство обеспечили те компании, для которых возможна дистанционная работа. Например, у нас бухгалтерские услуги предоставляются онлайн без привязки к офису, и на сегодняшний день наши сотрудники и сотрудницы работают из пяти разных стран", — продолжает Томашевская.

Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner, подтверждает, что такая практика действительно есть, потому что к его компании неоднократно обращались клиенты с запросом на предоставление консультаций по вопросам удаленной работы, правильности оформления отпуска в случае нахождения за границей и правовых оснований для увольнения работника, который стремится работать дистанционно, а работодатель настаивает на офлайн-присутствии.

"Из опыта нашей компании можно заключить, что в случаях, если работу можно выполнять дистанционно, украинцы остаются на должностях и работают из-за рубежа. Это, в первую очередь, IT-специалисты, маркетологи, специалисты по социальным сетям, таргетологи (менеджеры по рекламе), преподаватели, менеджеры по продажам и другие", — уточняет Ясько. Впрочем, по словам собеседника Фокуса, если должность требует физического присутствия работника по месту нахождения предприятия, работодатель обычно пытается уволить его из-за неявки на рабочем месте.

Беженцы, которые могут работать дистанционно, часто продолжают работать на украинских работодателей или поддерживать собственный бизнес Фото: ТСН

По словам Ольги Черевко, управляющего партнера юридической компании GLS, доходы с территории Украины продолжают получать в основном IT-специалисты, зарегистрировавшие ФЛП в Украине, а также работники украинских компаний из разных сфер бизнеса, если их должности позволяют работать удаленно.

"Я вижу много клиентов, владельцев бизнеса, которые так же являются директорами в своих компаниях и продолжают получать зарплату на свои украинские карты, проживая за границей. Владельцы украинских компаний также получают прибыль в качестве дивидендов в случае, если их бизнес во время войны не остановился и не работает в ноль", — продолжает Черевко.

По словам Яны Михайлюк, советницы, адвоката TOTUM LF, распространенной ситуацией является получение за рубежом доходов от предпринимательской деятельности, в частности, когда ФЛП, зарегистрированный в Украине, продолжает работать с украинскими или иностранными контрагентами. Собеседница Фокуса уточняет, что так работают IT-специалисты, психологи, бизнес-консультанты, маркетологи, лично выполняющие работу дистанционно, или ФЛП с действующим бизнесом в Украине, который генерирует доход благодаря работе наемных работников.

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Кто кому должен. Где должны платить налоги украинские беженцы

Александра Томашевская отмечает, что человек, проживающий на территории определенной страны долгосрочно, считается налоговым резидентом этой страны, нравится ему этот факт или нет. А налоговое резидентство определяет юрисдикцию, где лицо должно уплачивать налоги. Соответственно, украинцы, получающие зарплату или другие доходы в Украине, с учетом того, что война в Украине длится более года, уже столкнулись с вопросом уплаты налогов в стране пребывания.

"Двойное налогообложение не угрожает только в случае, если гражданин переезжает из страны в страну и не находится ни в одной из стран более 183 дней, — объясняет Александра Томашевская. — Однако для женщин с учащимися в школе детьми это слишком сложно. Поэтому в каждом частном случае человеку нужно изучать нормы международных законов, чтобы понимать последствия недекларирования доходов с Украины в стране пребывания".

Игорь Ясько объясняет, что в одних юрисдикциях для украинцев действует общее правило о нахождении в стране от 183 дней; где-то важно, чтобы у беженцев был центр экономического интереса — имущество и активы, арендованная квартира, абонементы в спортзал, а дети посещали школу или садик; а где-то, как в Ирландии и Литве в 2022 году, для беженцев нет проблем с налогообложением, потому что местный минфин не считает их налоговыми агентами из-за того, что они находятся в стране вынужденно.

"Налоговая политика ЕС базируется на принципах паритетности и справедливости. И поскольку вся помощь украинцам оплачивается за счет налогов европейских граждан, это означает, что в отношении украинцев нет никакого исключения по определению статуса налогового резидентства и уплате налогов", — объясняет логику европейцев Ольга Черевко.

По словам Черевко, в целом налоговое резидентство той или иной страны определяется по следующим критериям:

лицо является резидентом той страны, где оно имеет место жительства;

если место жительства есть в обеих странах, тогда налоговое резидентство определяется в зависимости от центра жизненных и экономических интересов;

если невозможно определить, где находится центр жизненных интересов, резидентство устанавливается по обычному месту жительства, где лицо находится большее время;

гражданство играет последнюю роль в определении резидентства.

"Даже если центр жизненных и экономических интересов будет спорный, для определения места обычного проживания будет достаточно доказать, что суммарно в иностранной юрисдикции человек находится больше дней, чем в Украине. Исключением могут быть только бесконечно путешествующие и не имеющие за рубежом собственного или арендованного долгосрочно жилья. Но учитывая, что большинство украинских беженцев — женщины с детьми, такие ситуации вряд ли будут распространены", — уточняет Ольга Черевко.

То есть, по мнению собеседницы Фокуса, если лицо сместило центр жизненных интересов в страну временной защиты, потому что, например, дети пошли там в школу, играть в доказательство того, что оно остается налоговым резидентом Украины, не стоит, потому что эта позиция заранее проигрышна.

Если ребенок посещает школу, это означает, что человек сместил центр жизненных интересов в страну временной защиты и должен платить там налоги Фото: pexels.com

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Как не платить дважды? Могут ли украинцы за границей избежать двойного налогообложения

Как утверждают юристы, украинцы, постоянно проживающие в европейских странах, должны платить налоги именно там, в стране своего пребывания.

По словам Игоря Ясько, двойное налогообложение становится реальностью, если налоговая служба страны пребывания начинает считать беженцев своими налоговыми резидентами, но при этом из налогового резидентства Украины лицо не выходит, справка об уплате налогов в другой стране не предоставляется и, соответственно, будет вынуждена платить налоги и в Украине, и в стране пребывания.

Украинцы, постоянно проживающие в европейских странах, должны платить налоги именно там Фото: pexels.com

Собеседник Фокуса уточняет, что с подавляющим большинством стран ЕС в Украине подписаны договоры, соглашения или конвенции по избежанию двойного налогообложения, благодаря чему украинцы должны платить налоги либо в Европе, либо в Украине. В украинском Минфине также отмечают, что именно в рамках таких двусторонних международных договоров и должен решаться вопрос предотвращения двойного налогообложения доходов украинских беженцев. Но эти механизмы не дают украинским беженцам однозначное решение.

По общему правилу, та страна, которая признала гражданина Украины своим налоговым резидентом, не будет засчитывать никакие удержанные в Украине налоги и будет считать их добровольно уплаченными плательщиком. Будет ли Украина возвращать налоги украинцам, которые стали налоговыми резидентами других стран, и как теперь будет решаться этот вопрос с учетом военного времени — неизвестно", — объясняет Ольга Черевко.

Все вышесказанное касается, в частности, и зарплаты, которую человек получает от украинского работодателя. Яна Михайлюк уточняет, что лицо, которое получило статус налогового резидента страны ЕС и выполняет там работу, налоги с зарплаты должно платить в стране резидентности, независимо от того, кто выступает работодателем.

В пример собеседница Фокуса приводит Великобританию, где, согласно инструкции налоговой по уплате налогов украинскими беженцами, указано, что лицо, являющееся резидентом Великобритании для целей налогообложения, должно платить налог с зарплаты в Великобритании, а работодатель с Украины должен делать выплаты с вычетом налогу. Аналогичную позицию придерживаются, в частности, и уполномоченные органы Польши и Германии.

"В соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения с Украиной, Польша будет иметь право облагать налогом трудовой доход, связанный с работой, выполненной на территории Польши. В таком случае работодатель в Украине не выступает налоговым агентом, и лицо должно самостоятельно заниматься уплатой налогов в Польше, — уточняет Яна Михайлюк. — А если лицо имеет место жительства в Германии, на него распространяются требования относительно неограниченного налогового обязательства, и его доход от работы по найму также подлежит налогообложению в Германии".

С доходами ФЛП ситуация также неоднозначна. В пример Яна Михайлюк приводит Германию, где доход от предпринимательской деятельности за границей, полученный налоговым резидентом Германии, согласно Соглашению об избежании двойного налогообложения, облагается налогом в Германии, за исключением случаев, когда деятельность осуществляется через постоянное представительство в Украине. В Польше также практикуется подобный подход.

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Яна Михайлюк отмечает, что положениями конвенций об избежании двойного налогообложения предусмотрена процедура согласования, которая может проводиться между налоговыми органами Украины и другой страны, однако это не панацея для решения всех существующих вопросов.

По словам Ольги Черевко, налоговая служба и Минфин выражали готовность поддерживать украинских беженцев, планирующих возвращаться в Украину, в процедурах взаимного согласования по договорам двойного налогообложения со странами временной защиты. Чтобы получить такую помощь, следует обратиться в Минфин. Но собеседница Фокуса предупреждает, что эта процедура может быть долговременной и слишком сложной, и нет никакой гарантии, что страна временной защиты не признает личность налоговым резидентом и не заставит уплатить в ней налоги, тогда как уплаченное в Украине вряд ли будет возвращено украинской налоговой в условиях войны и дефицита бюджета

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Налоговая узнает все. Когда заработает автоматический обмен информацией Украины и ЕС

В сложившейся ситуации Александра Томашевская призывает украинских экспертов и политиков прекратить распространение дезинформации об уплате налогов в Украине людьми, не проживающими в стране в последний год, и признать, что Украина уже потеряла большое количество работающих граждан вместе с их налогами. Потому что, по мнению собеседницы Фокуса, манипулирование общественным мнением и введение в заблуждение относительно ответственности беженцев за недекларирование или неуплату налогов в Украине нечестно.

"Правительству стоило бы обратиться в европейские страны с просьбой разъяснить на официальном уровне нюансы вопроса налогообложения в этом конкретном случае, ведь обстрелы территории Украины продолжаются, как и война, и определенная категория граждан Украины остается в ЕС вынужденно. И эти вопросы уже задают IT-сообщества и Европейская бизнес-ассоциация", — продолжает Игорь Ясько.

Важно и то, что в 2024 г. должен заработать автоматический обмен информацией между налоговой Украины и налоговыми ЕС. В фокусе внимания налоговых органов окажутся украинские граждане, у которых есть счета за границей с немалыми суммами остатка, осуществляют инвестиции в Европе, а также покупают стоимостные вещи — дома или квартиры на территории Евросоюза.