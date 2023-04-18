Пенсионный кризис и труд до конца жизни. Что обещает украинцам новая демографическая реальность

Население Украины начало сокращаться задолго до начала российского полномасштабного вторжения, но большая война придала этому процессу катастрофическое ускорение. Как стремительное изменение демографической ситуации будет влиять на экономику, пенсионную систему и рынок труда?

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Как подсчитали в Институте демографии и социальных исследований, по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. Более того, к 2030 году население Украины продолжит сокращаться до 24-32 млн.

Такими выводами поделилась Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины, на недавней дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства". В своих расчетах ученые опирались на следующую статистику:

на 1 января 2022 года, по данным Госстата (с жителями ОРДЛО): 41,2 млн человек;

на 1 января 2022 года, по данным Госстата (без жителей Крыма и ОРДЛО): 37,4 млн человек;

на 1 января 2022 года, по данным мобильных операторов (без жителей Крыма и ОРДЛО): 36,6 млн человек;

на 1 января 2023 года, по данным мобильных операторов: 31,1 млн человек;

на 1 января 2023 года в регионах, временно оккупированных после 24 февраля: 3 млн человек.

Большой минус. Как сокращение населения влияет на экономический потенциал

В презентации исследования Элла Либанова отметила, что все прогнозы послевоенного развития Украины — экономические, социальные, экологические и другие должны опираться на демографические прогнозы. То есть, теперь потолком для любых ожиданий и расчетов будет новая неутешительная демографическая реальность.

Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, соглашается с оценкой численности населения Украины в 30-31 млн. Но, по мнению собеседницы Фокуса, сегодня мы не ощущаем сильного негативного влияния на экономику от отсутствия в стране определенной части населения из-за сокращения ВВП страны на 30%. Потому что бизнес, особенно малый и средний, переживает тяжелые времена, и значительная часть людей, уехавших за границу, в Украине могли бы быть безработными. Вместе с тем, Вахитова предупреждает, что после окончания войны в стране сильно обострится дефицит рабочих рук, особенно необходимых для восстановления страны.

Миллионы людей, бежавших от войны за границу, в Украине могли стать безработными Фото: Getty Images

"Отток населения с территории Украины влияет на макроэкономические показатели: сокращает предложение рабочей силы, уменьшает потребление домохозяйств и сдерживает экономическую активность. Резкое сокращение населения усиливает диспропорции на рынке труда, что ограничивает темпы экономического восстановления и выравнивание этих диспропорций потребует довольно продолжительного времени", — ответили на запрос Фокуса в Нацбанке.

Впрочем, в НБУ указывают на основания для ожидания постепенного улучшения состояния рынка труда, что будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе. Кроме того, эксперты рассказывают о механизмах, которые могут несколько нивелировать негативное влияние сокращения населения.

"Есть такая известная модель экономического роста – модель Солоу, которая предполагает, что экономический рост является функцией от рабочей силы, капитала и технологий, – комментирует Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Ukraine. – Рабочая сила, конечно, важный фактор, но не ключевой, так как в современном мире главными становятся капитал и технологии. Соответственно, отток рабочей силы станет трагедией именно из-за отсутствия притока капитала и технологий".

Для примера собеседник Фокуса предлагает сравнить две модели условного бизнеса:

производство предполагает наличие многочисленных дешевых работников и, соответственно, отток рабочих рук оборачивается для такого предприятия трагедией;

бизнес становится высокотехнологичным, благодаря чему вместо 50 человек на производстве нужно только двое. Такая компания не только адаптируется к ситуации, но и будет способна предложить двум работникам достойные зарплаты, ради которых мигранты будут готовы возвращаться в Украину.

Подобная технологическая модернизация и создание рабочих мест с конкурентным уровнем оплаты труда, по всей видимости, станет вызовом для украинского бизнеса на этапе восстановления страны. Ведь, как предупреждают в Национальном банке, после полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за работников, в том числе, и с зарубежными работодателями, что будет сказываться на темпах роста зарплат.

Страна пенсионеров. Как сокращение населения влияет на госбюджет и пенсионную систему

Из-за оттока граждан Украина сталкивается с недополучением уплачиваемых с зарплаты налогов — налог на доходы физлиц (НДФЛ) и единый социальный взнос (ЕСВ), а еще налогов потребления — НДС и акциза. Согласно обнародованной недавно презентации Министерства соцполитики, краткосрочное и среднесрочное уменьшение количества работающих, уплачиваемых ЕСВ, составляет 25%.

Поскольку Пенсионный фонд Украины наполняется за счет львиной доли ЕСВ и кроме этого получает существенные дотации из доходной части бюджета, сокращение количества налогоплательщиков в стране должно больно по нему ударить.

"Отток из Украины работников становится трагедией именно для солидарной пенсионной системы, поскольку при этом сильно ухудшается соотношение трудоспособного и пенсионного населения, — отмечает Дмитрий Боярчук. — Ведь для остальных направлений уменьшение людей в стране повлечет за собой соответствующий пересмотр расходов на финансирование меньшего количества школ, больниц, полиции и т. д. Поэтому, если не считать возможный вариант нашего обогащения за счет притока капитала, бюджет просто пройдет определенную трансформацию".

На фоне утечки людей в Украине дополнительно ускоряется процесс старения населения. Анна Вахитова напоминает, что, согласно всем имеющимся исследованиям, доля женщин среди выехавших взрослых составляет около 80%, и подавляющее большинство из них — трудоспособного возраста.

Подавляющее большинство беженцев – женщины трудоспособного возраста с детьми Фото: Открытые источники

"Политика стран-реципиентов подталкивает этих женщин к трудоустройству, и у украинцев для этого есть практически такие же правовые возможности, как и у местного населения, — продолжает Вахитова. — В странах, где развито дошкольное образование, даже маленькие дети не становятся для этого препятствием, куда более весомым фактором является языковой барьер, но в Польше, благодаря простому изучению языка и отсутствию существенной финансовой поддержки, показатели трудоустройства достаточно высоки".

Такая политика таит опасность для Украины, ведь после войны страны-реципиенты, очевидно, будут выдавливать назад в Украину именно тех, кто не нашел работу, в то время как трудоустроенные могут и не вернуться. По прогнозам Вахитовой, если война продлится еще не более двух лет, можно рассчитывать на возвращение двух третей уехавших. Но если война окажется длиннее, этот процент будет уменьшаться.

Принявшие украинских беженцев страны подталкивают их к скорейшему трудоустройству Фото: Фокус

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В Нацбанке также обращают внимание, что за границу выехало преимущественно молодое и продуктивное население, соответственно ухудшилась пропорция количества работающих и пенсионеров, что приведет к усилению роли государственного бюджета в поддержке Пенсионного фонда. В НБУ предупреждают, что в случае невозвращения большего количества мигрантов в Украину в долгосрочной перспективе может потребоваться очередное реформирование пенсионной системы для уменьшения ее дефицита.

Между тем в презентации Минсоцполитики указывают, что одним из последствий войны становится увеличение количества граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию.

Лица, имеющие право на постоянные соцвыплаты от государства и ранние сроки выхода на пенсию:

те, кто потерял кормильца;

получившие инвалидность;

все, кто будет иметь статус участника боевых действий (выход на пенсию 50-55 лет).

Как отмечают в презентации Минсоцполитики, увеличение социальных расходов для всех этих категорий создает риски чрезмерной нагрузки на публичные финансы в средне- и долгосрочной перспективе. Выход из ситуации в Минсоцполитики, в частности, видят в переходе на концепцию активного долголетия, то есть создании возможностей для граждан работать и быть финансово независимыми и в почтенном возрасте, и с инвалидностью.

Переход на концепцию активного долголетия предполагает:

пересмотр концепции нетрудоспособности;

стимулирование граждан работать дольше и больше накапливать в старости;

уменьшение диспропорций в солидарном пенсионном обеспечении, новые прозрачные правила начисления пенсий;

накопительные пенсии

Как бы это ни выглядело на бумаге, в реальности в Украине на рынке труда царит эйджизм — дискриминация по возрастному признаку. "Когда я была молодой, работодатели из-за опасений, что я скоро пойду в декрет, предпочитали кандидатов — мужчин, а мне приходилось довольствоваться фрилансом. После рождения детей на собеседованиях меня расспрашивали, как часто дети болеют и ухаживает ли за ними бабушка, и я догадываюсь, что именно наличие детей тормозило мою карьеру. А теперь, когда дети подросли, для большинства работодателей я стала слишком старой", — жалуется киевлянка Марина.

Возможно, в ситуации старения населения и кадрового голода украинским работодателям все же придется пересматривать свои стереотипы и предвзятое отношение к людям старше 50 лет. Однако для людей 40-50 лет перспективы неутешительны – они будут вынуждены работать до конца жизни, ведь на достойную государственную пенсию рассчитывать не приходится.

Вызов для пожилых украинцев — оставаться активными и работать как можно дольше Фото: pixels.com

Кадровый голод. Вернутся ли в Украину беженцы и откуда можно привлечь рабочие руки

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в декабре 2022 сообщил, что более 14,5 млн украинцев выехало из Украины после 24 февраля, а минимум 11,7 млн — въехало в страны Евросоюза. Однако оценки количества покинувших страну во время войны отличаются. К примеру, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года составило 4,82 млн человек. Пока вопрос в том, какое количество беженцев вернется.

Согласно исследованию Центра экономической стратегии (ЦЭС), по разным сценариям за границей может остаться следующее количество граждан :

оптимистический сценарий: 861 тыс. (взрослых – 405 тыс. детей – 456 тыс.);

средний сценарий: 1,77 млн. (взрослых – 841 тыс., детей – 925 тыс.);

пессимистический сценарий: 2,67 млн. (взрослых – 1,28 млн., детей – 1,39 млн.).

Кроме этого, около 2 млн. украинских граждан были насильственно депортированы в Россию, и есть риск, что далеко не все из них смогут вернуться на родину.

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По оценкам Национального банка, обнародованным в Инфляционном отчете за январь 2023 года, в течение 2023 года количество мигрантов из Украины будет постепенно увеличиваться и на конец года составит 8,8 млн человек. Но в ответ на запрос Фокуса в НБУ отмечают, что при построении этого прогноза основывались на предположениях о сложной ситуации в энергетике, которая, в конце концов, оказалась лучше, чем ожидалось. Так что со значительной вероятностью оценку количества мигрантов на конец года регулятор улучшит, о чем станет известно после публикации обновленного макропрогноза в начале мая. Однако в период послевоенного восстановления нехватка людей может стать достаточно существенной проблемой.

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В период послевоенного восстановления на строительстве будет ощущаться дефицит рабочих рук Фото: Gettyimages

"У нас и до войны ощущалась нехватка специалистов, связанных со строительством, а в период восстановления, когда потребность в таких рабочих руках вырастет, дефицит будет ощущаться еще острее, — предупреждает Анна Вахитова. — Поэтому нам нужно менять негативное отношение к рабочим профессиям в Украине за счет модернизации подготовки таких специалистов и влияния на общественное восприятие такой работы.

Вахитова считает необходимым преодоление негативного стереотипа в отношении граждан с оккупированных территорий, которых часто считают приверженцами "русского мира". Собеседница Фокуса уверена, что среди них много людей с проукраинской позицией, которые не успели уехать, или привязаны к своим пожилым и больным родителям, и эти люди должны чувствовать принадлежность к Украине и не считать себя вторым сортом.

И, наконец, страна должна приложить усилия для возвращения беженцев. В НБУ отмечают, что помимо восстановления мира и физической безопасности, среди аргументов в пользу возвращения в Украину на втором месте находятся экономические факторы: наличие достойно оплачиваемой работы, восстановление инфраструктуры и жилья, перспективы улучшения уровня жизни и т.д.

"Первое — это вопрос безопасности, а второе — наличие экономических перспектив, — называет главные предпосылки возвращения украинских беженцев Дмитрий Боярчук. — И на оба вопроса пока ответ отрицательный. Ведь нормальные заработки в Украине сейчас только у людей, причастных к войне, а в во всех других сферах ситуация печальная". Соответственно, по словам собеседника Фокуса, на возвращение украинских граждан из-за границы не стоит рассчитывать, пока людям не станет интересно жить и зарабатывать в Украине, и они не увидят здесь свои экономические перспективы.

И здесь довольно красноречивым аргументом выступают оценки Всемирного банка, согласно которым во время войны уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% на конец 2022 года. "Война отбросила нас на 16 лет назад в уровне бедности. 7,1 млн граждан — за чертой бедности, 3,7 млн — рискуют попасть за предел, а 2,4 млн рабочих мест потеряно", — отмечают в презентации Минсоцполитики.

По уровню бедности война отбросила Украину на 16 лет назад Фото: УНИАН

В НБУ подчеркивают, что для возвращения мигрантов необходимо проведение политики, направленной на создание экономических стимулов, а именно:

восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья;

создание программ переквалификации и трудоустройства в "безопасных" регионах;

проведение структурных реформ, обеспечивающих долгосрочный рост доходов и уровня жизни в Украине.

"Тенденция ухудшения демографической ситуации наблюдается в Украине с конца 1970-х годов и имеет гораздо более глубокие корни, а война и миграция за границу лишь усугубили и обострили эти проблемы. Поэтому меры по возвращению большей части беженцев можно рассматривать только как часть политики по улучшению демографической ситуации, поскольку решение этой проблемы требует комплексного долгосрочного подхода", — заключают в НБУ.

Альтернативным путем компенсации дефицита рабочей силы теоретически может стать привлечение к работе в Украине мигрантов из других стран.

"Если базовым сценарием нашего будущего является превращение в отсталую ненасыщенную капиталом страну, существующую за счет дешевой рабочей силы, тогда можно ориентироваться на жителей тех стран, где ситуация будет еще хуже нашей, включая РФ и Беларусь, откуда и будут ехать на заработки", – считает Дмитрий Боярчук. Конечно, эксперт подразумевает долгосрочную послевоенную перспективу, ведь сейчас это выглядит слишком маловероятным.

По мнению Анны Вахитовой, приток рабочих рук извне станет возможным, когда в Украине существенно улучшится уровень безопасности и будет продолжаться рост экономики за счет развития высокотехнологичных секторов, что вызовет интерес в том числе у квалифицированных специалистов из Европы. Но собеседница Фокуса напоминает, что миграционная политика Украины до сих пор исходила из того, что украинцы не хотели открывать границы для мигрантов, несмотря на существующее давление со стороны работодателей.

"Очевидно, работодатели будут активнее давить на Минэкономики и Государственную миграционную службу, чтобы те увеличивали квоты для найма внешних специалистов, потому что привлечение трудоспособных молодых иностранцев является самым простым путем, — продолжает Вахитова. — Но государство и общественный сектор должны поддержать привлечение граждан Украины более старшего возраста, которые не утратили трудоспособность хотя бы частично, что оказало бы положительное влияние на рынок труда". Напомним, именно концепция активного долголетия сейчас обсуждается в Минсоцполитики.