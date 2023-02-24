Спасти ЕС от дефицита рабочей силы: как и сколько украинцев обустроились в Европе

Сколько беженцев из Украины осело в разных странах Европы и что они дают принимающим государствам — нагрузку на бюджет или стимул для развития экономики?

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За пределами Украины из-за войны оказалось 5,3-6,2 млн украинцев. Такие выводы, опираясь на данные из разных источников, делают авторы исследования "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике", которое недавно презентовали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Около 1,5 млн украинских граждан, вероятно, находятся на территории России. Речь идет о принудительно депортированных лицах, в том числе, детях, с временно оккупированных территорий.

В других странах, в соответствии с разными сценариями, по состоянию на конец 2022 года находится следующее количество украинцев:

оптимистический сценарий: 3,8 млн, из них взрослых – 1,83 млн, детей – 1,97 млн;

средний сценарий: 4,25 млн, из них взрослых – 2,1 млн, детей – 2,25 млн;

пессимистический сценарий: 4,7 млн, из них взрослых – 2,36 млн, детей – 2,54 млн.

Около 3,8-4,7 млн украинцев (48% взрослых и 51% детей) приняли следующие страны:

Польша: 38,4%;

Германия: 19,5%;

Чехия: 12%;

Италия: 5,6%;

Франция: 2,0%;

Румыния: 2,0%;

Словакия: 2,0%;

прочие: 18,5%.

Авторы исследования утверждают, что Германия предоставляет украинцам больше льгот, таких как соцвыплаты и обеспечение жильем. Безработные украинцы получают в Германии около 400 евро ежемесячно, на детей выплачивают 285-376 евро в месяц в зависимости от возраста. Нетрудоспособным полагаются выплаты от социальной службы. Значительной части беженцев местные власти компенсируют стоимость жилья. Соответственно, 89,7% участников исследования из Германии не испытывают проблем с удовлетворением базовых потребностей. Между тем, в Польше таковых только 43,3%. В этой стране украинцам оказывают помощь на детей около 100 евро в месяц.

[ + – ] Зарегистрированные в Германии беженцы могут рассчитывать на соцвыплаты Фото: Getty Images

Соотношение расходов на украинских беженцев к ВВП принимающих стран следующее:

Польша: 1,5 млн украинцев подались на временную защиту / 1% ВВП;

Германия: более 1 млн / 0,11% ВВП;

Чехия: 462 тыс. / 0,8% ВВП;

Италия: 161 тыс. / 0,04% ВВП.

Из-за того, что принимающие государства расходуют на украинских беженцев свой бюджет, украинцы, порою, могут сталкиваться с неоднозначным отношением со стороны местных. Негативный фон усиливает инфляция в ЕС, в частности, рост цен на газ, что связывают с ситуацией в Украине, а также конкуренция с украинцами на рынке труда и общая усталость от войны.

"Не все, но есть люди, которые, в принципе, как и у нас, агрессивно настроены. Они считают, что мы обваливаем их экономику. Они считают, что нас очень много, что нам нужно очень много помощи", — цитируют авторы исследования вынужденную переселенку из Украины, которая находится в Польше.

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Однако в исследовании Национального банка Украины "Влияние украинских мигрантов на экономики стран реципиентов" в целом речь идет о положительном эффекте от беженцев из Украины на принимающие страны.

"Мы оценили определенную краткосрочную фискальную нагрузку в первую очередь на страны Евросоюза где-то на уровне 30-37 млрд евро. Сумма достаточно весомая, но в целом это около 0,2-0,23 от ВВП ЕС, — отметил во время онлайн-обсуждения исследований председатель Национального банка Украины Андрей Пышный. — Но в долгосрочной перспективе присутствие украинцев на рынках Европейского Союза, как трудовом, так и потребительском, будет иметь положительный эффект".

Пышный отмечает, что наличие вынужденных переселенцев из Украины в определенной степени компенсировало риски рецессии, а в некоторых странах, возможно, позволило избежать рецессии. Ведь миллионы беглецов от войны за границей стимулируют потребительские рынки и компенсируют нехватку кадров.

"Рабочая сила Еврозоны, благодаря участию украинцев, увеличилась на 0,2-0,8%. В абсолютных цифрах это 0,3-1,3 млн человек. И это бесценный актив для экономики стран пребывания", — заключает Андрей Пышный.

[ + – ] Глава НБУ Андрей Пышный считает украинских беженцев бесценным активом для стран пребывания Фото: Национальный банк Украины

Интеграция украинских переселенцев в местные рынки труда означает дополнительные налоги, уплаченные в бюджет принимающей страны. В исследовании НБУ приводят пример Польши, где с начала полномасштабной войны, согласно оценкам Center for Migration Research в University of Warsaw, трудоустроенные украинцы заплатили 10 млрд злотых ($2,4 млрд) налогов.

Кроме этого, украинцы, спасающиеся от войны, вносят свой вклад и в ВВП стран пребывания. "При других неизменных условиях благодаря вкладу украинских мигрантов выпуск товаров и услуг в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в базовом сценарии без миграции, в Германии — на 0,6-0,65%", — отмечают в исследовании НБУ.

Тем временем эффект для Украины будет противоположным. Как отмечают в исследовании ЦЭС, общие годовые потери украинской экономики от оттока рабочей силы и снижения потребления составят:

оптимистический сценарий: 2,55% ВВП;

средний сценарий: 5,15 % ВВП;

пессимистический сценарий: 7,71% ВВП.

Соответственно, от того, насколько долго будут оставаться за границей вынужденные переселенцы и сколько из них вернутся домой, будут зависеть темпы восстановления украинской экономики.

Ранее Фокус рассказывал, с дефицитом каких товаров и услуг украинцы столкнулись после начала полномасштабного вторжения.