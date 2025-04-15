В Чехии осудили основателя фонда Help Ukraine за растрату средств, предназначенных для украинских беженцев, — СМИ

Основателя фонда Help Ukraine Владимира Гергеля городской суд в Праге признал виновным в растрате средств, которые предназначались для интеграции украинских беженцев в стране. Дело было начато из-за двух дотаций на общую сумму 36,4 миллиона гривен (20 миллионов крон), часть из которых обвиняемый потратил на покупку жилья. Сам Гергель свою вину отрицал и подал апелляцию.

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О подробностях дела и приговоре, который Гергелю вынес суд, рассказало издание Радио Свобода 14 апреля.

Сообщается, что основателю фонда Help Ukraine суд вынес приговор о лишении свободы до 5,5 лет, а также запрет занимать руководящие должности в благотворительных организациях в течение такого же периода.

Кроме того, по решению пражского суда, Владимир Гергель должен возместить в чешскую казну 13,3 миллиона крон (около 7 миллионов обвиняемый уже вернул).

Сам основатель фонда свою вину не признает: в суде он заявлял, что средств не растрачивал, а лишь "вернул себе личные деньги, которые ранее предоставил в виде займа для работы центра". Также в конце он заявил, что основал центр ради "света и безопасности" для детей из Украины, однако это ему не помогло: суд признал такие попытки оправдания неубедительными.

Дело о растрате государственных средств, предназначенных для беженцев: детали

Скандал вокруг растраты средств от Чехии, предназначенных для украинских беженцев, разгорелся в конце лета 2024 года. Тогда сообщалось, что в апреле 2022 года Гергель открыл общественный центр "Розтили", который получил грант от Министерства образования Чехии на общую сумму 20 миллионов чешских крон.

Однако журналисты "Чешского телевидения" узнали, что средства расходуются не по назначению: фонд взимал деньги с родителей за участие детей, а также несколько месяцев не выплачивал заработную плату воспитателям общественного центра. В Радио Свобода также сообщили, что часть средств Гергель потратил на покупку жилья (вероятно, квартиры в пражском районе Браник), а от родителей требовал платили по 2 500 крон за питание, что не соответствовало требованиям государственной дотации.

Напомним, ранее стало известно о том, что Чехия готова отправить свои войска в Украину после завершения боевых действий. Об этом Фокус узнавал 23 марта.

Также сообщалось, что Чехия отправила в Украину танки Т-72М1, окончательно сняв эту технику со своего вооружения. Об этом стало известно 9 апреля.