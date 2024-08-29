Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда помощи Украине в мошенничестве

По данным следствия, Владимир Гергель якобы перевел 2 млн чешских крон на счет своей матери на следующий же день после того, как его фонд получил грант от Министерства образования Чехии.

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Прокуратура Чехии обвинила основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля в мошенничестве и присвоении государственных дотаций, выделенных для помощи в интеграции украинцев в этой стране. Об этом сообщило "Чешское телевидение".

Как сообщается, в апреле 2022 года Гергель открыл общественный центр "Розтили", который получил грант от Министерства образования Чехии на общую сумму 20 миллионов чешских крон. Эти средства должны были пойти на помощь в интеграции украинских детей и их родителей в Чехии, в частности Центр должен был оплачивать преподавание чешского языка, а участие детей в адаптационной программе должно было быть бесплатным.

Однако журналисты "Чешского телевидения" выяснили, что фонд взимал деньги с родителей за участие детей, а также несколько месяцев не выплачивал заработную плату воспитателям общественного центра.

Зато председатель совета директоров фонда Владимир Гергель якобы использовал часть полученных денег на покупку квартиры в пражском районе Браник.

По данным следствия, Гергель отправил примерно 2 миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как фонд получил первый грант в размере 15 миллионов чешских крон. Позже он должен был снять шесть миллионов наличными со счета фонда и заплатить восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.

"В рамках расследования полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в том числе долю в жилищном кооперативе", — говорится в материале.

Само дело открыли еще во второй половине 2023 года, однако прокурор удовлетворил ходатайство о предъявлении обвинения только в августе 2024 года.

"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями", — сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Владимиру Гергелю грозит от пяти до лет заключения.

Напомним, 27 августа российское издание "Агентство. Новости" обнародовало документы из базы данных пограничной службы ФСБ, из которых стало известно, где до войны любили отдыхать дочери и экс-супруга Владимира Путина.

15 августа "Украинская правда" обнародовало расследование, в котором говорится о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов продает все свои самолеты, но достроил яхту за полмиллиарда долларов.