Прокуратура Чехії обвинуватила засновника фонду допомоги Україні у шахрайстві

За даними слідства, Володимир Гергель нібито переказав 2 млн чеських крон на рахунок своєї матері на наступний же день після того, як його фонд отримав грант від Міністерства освіти Чехії.

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Прокуратура Чехії обвинуватила засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля у шахрайстві та привласненні державних дотацій, виділених для допомоги в інтеграції українців у цій країні. Про це повідомило "Чеське телебачення".

Як повідомляється, у квітні 2022 року Гергель відкрив громадський центр "Розтили", який отримав грант від Міністерства освіти Чехії на загальну суму 20 мільйонів чеських крон. Ці кошти мали піти на допомогу в інтеграції українських дітей та їхніх батьків у Чехії, зокрема Центр мав оплачувати викладання чеської мови, а участь дітей в адаптаційній програмі мала б бути безкоштовною.

Проте журналісти "Чеського телебачення" з'ясували, що фонд стягував гроші з батьків за участь дітей, а також кілька місяців не виплачував заробітну плату вихователям громадського центру.

Натомість голова ради директорів фонду Володимир Гергель нібито використав частину отриманих грошей на купівлю квартири в празькому районі Бранік.

За даними слідства, Гергель надіслав приблизно 2 мільйони чеських крон на рахунок своєї матері наступного дня після того, як фонд отримав перший грант у розмірі 15 мільйонів чеських крон. Пізніше він мав зняти шість мільйонів готівкою з рахунку фонду і заплатити вісім мільйонів за купівлю квартири в Празі.

"В рамках розслідування поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 мільйонів чеських крон, у тому числі частку в житловому кооперативі", — йдеться у матеріалі.

Саму справу відкрили ще у другій половині 2023 року, проте прокурор задовольнив клопотання про пред'явлення обвинувачення лише у серпні 2024 року.

"У цій справі державний прокурор висунув звинувачення проти однієї фізичної особи за діяння, яке кваліфікується як злочин, пов'язаний з шахрайством із субсидіями", — повідомив журналістам прессекретар прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Володимиру Гергелю загрожує від п'яти до років ув'язнення.

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