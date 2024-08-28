Витік бази даних ФСБ: росЗМІ показали, де до війни відпочивали доньки та ексдружина Путіна

За даними журналістів, молодша донька Путіна Катерина Тихонова лише за два роки здійснила понад 35 перельотів. Найчастіше вона бувала у Франції.

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Доньки та колишня дружина президента РФ Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України часто літали на дорогі курорти та до європейських країн на відпочинок. Про це пише "Агентство. Новости", у розпорядженні якого опинились дані із бази прикордонної служби ФСБ.

Зокрема, за даними журналістів, молодша донька Путіна Катерина Тихонова здійснили понад 35 перельотів у період із травня 2015-го до початку 2017 року. Вона літала до таких країн, як:

Франція;

Австрія;

Швейцарія;

Німеччина;

Іспанія;

Сербія;

Данія;

Італія;

Словенія;

Греція;

Великобританія;

ОАЕ.

"І це, ймовірно, не повний список, оскільки база відображає перший пункт призначення під час вильоту з Росії і останній у разі прильоту і, ймовірно, містить дані не про всі перельоти", — йдеться у матеріалі.

Переліт Воронцової Фото: Агентство. Новости

Журналісти уточнили, що особливо часто Тихонова бувала у Франції, літаючи до Парижа, Ніцци, Біаріцца і Шамбері.

"Судячи з дат від'їзду і повернення, молодша дочка президента за півтора року могла провести тут близько двох місяців", — зазначено у статті.

Також Тихонова з кінця 2016-го року систематично літала до Мюнхена, де її другий чоловік Ігор Зеленський керував Баварським державним балетом.

Журналісти також з'ясували, де Тихонова проводила новорічні канікули:

у французьких Альпах (новий 2016 рік);

на Мальдівах (новий 2017-й);

у Москві (2018-й);

у Мюнхені (2019-й і 2020-й).

Старша дочка Путіна, Марія Воронцова, до 2016 року активно літала в Амстердам, на батьківщину свого першого чоловіка Йорріта Фаассена. Разом з ним у січні 2019-го вони літали на батьківщину Санта-Клауса — у фінський Рованіємі. Також бували і в Токіо, причому двічі, спочатку — 2018 року, а потім, уже на два тижні — 2019 року.

Крім того, Воронцова літала в Італію, Німеччину, Францію, Грецію і на Кубу.

Перельоти Воронцової Фото: Агентство. Новости

Куди літала колишня дружина Путіна

Людмила Очеретна, згідно з базою, яка опинилась у розпорядженні "Агентство. Новости", з 2015 до 2019 року приблизно 20 разів літала з Москви до країн, де розташовувалася її нерухомість:

Іспанія;

Франція;

Швейцарія.

Вона також відвідувала Лондон і Мюнхен, де жила її дочка Катерина Тихонова. Восени 2015 року Очеретна на три тижні злітала на Мальдіви.

"У витоках є лише один переліт Воронцової після початку війни — у липні 2022 року в Єреван. Про польоти Тихонової за кордон у базі немає даних із вересня 2021 року. У грудні 2019 року останній переліт за кордон (у Цюріх) здійснила Очеретна. Це може свідчити не тільки про те, що вони перестали літати за кордон, а й про те, що тепер вони це роблять під іншими прізвищами", — наголосили журналісти у матеріалі.

Переліт Очеретної Фото: Агентство. Новости

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський назвав Путіна "старим дідом" і прокоментував його візит в Азербайджан.