Утечка базы данных ФСБ: росСМИ показали, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина
По данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова только за два года совершила более 35 перелетов. Чаще всего она бывала во Франции.
Дочери и бывшая жена президента РФ Владимира Путина до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины часто летали на дорогие курорты и в европейские страны на отдых. Об этом пишет "Агентство. Новости", в распоряжении которого оказались данные из базы пограничной службы ФСБ.
В частности, по данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова совершила более 35 перелетов в период с мая 2015-го по начало 2017 года. Она летала в такие страны, как:
- Франция;
- Австрия;
- Швейцария;
- Германия;
- Испания;
- Сербия;
- Дания;
- Италия;
- Словения;
- Греция;
- Великобритания;
- ОАЭ.
"И это, вероятно, не полный список, поскольку база отражает первый пункт назначения при вылете из России и последний в случае прилета и, вероятно, содержит данные не обо всех перелетах", — говорится в материале.
Журналисты уточнили, что особенно часто Тихонова бывала во Франции, летая в Париж, Ниццу, Биарицца и Шамбери.
"Судя по датам отъезда и возвращения, младшая дочь президента за полтора года могла провести здесь около двух месяцев", — указано в статье.
Также Тихонова с конца 2016-го года систематически летала в Мюнхен, где ее второй муж Игорь Зеленский руководил Баварским государственным балетом.
Журналисты также выяснили, где Тихонова проводила новогодние каникулы:
- во французских Альпах (новый 2016 год);
- на Мальдивах (новый 2017-й);
- в Москве (2018-й);
- в Мюнхене (2019-й и 2020-й).
Старшая дочь Путина, Мария Воронцова, до 2016 года активно летала в Амстердам, на родину своего первого мужа Йоррита Фаассена. Вместе с ним в январе 2019-го они летали на родину Санта-Клауса — в финский Рованиеми. Также бывали и в Токио, причем дважды, сначала — в 2018 году, а потом, уже на две недели — в 2019 году.
Кроме того, Воронцова летала в Италию, Германию, Францию, Грецию и на Кубу.
Куда летала бывшая жена Путина
Людмила Очеретная, согласно базе, которая оказалась в распоряжении "Агентство. Новости", с 2015 по 2019 год примерно 20 раз летала из Москвы в страны, где располагалась ее недвижимость:
- Испания;
- Франция;
- Швейцария.
Она также посещала Лондон и Мюнхен, где жила ее дочь Екатерина Тихонова. Осенью 2015 года Очеретная на три недели слетала на Мальдивы.
"В истоках есть только один перелет Воронцовой после начала войны — в июле 2022 года в Ереван. О полетах Тихоновой за границу в базе нет данных с сентября 2021 года. В декабре 2019 года последний перелет за границу (в Цюрих) совершила Очеретная. Это может свидетельствовать не только о том, что они перестали летать за границу, но и о том, что теперь они это делают под другими фамилиями", — отметили журналисты в материале.
Напомним, 27 августа Владимир Зеленский назвал Путина "старым дедом" и прокомментировал его визит в Азербайджан.