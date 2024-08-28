Утечка базы данных ФСБ: росСМИ показали, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина

По данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова только за два года совершила более 35 перелетов. Чаще всего она бывала во Франции.

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Дочери и бывшая жена президента РФ Владимира Путина до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины часто летали на дорогие курорты и в европейские страны на отдых. Об этом пишет "Агентство. Новости", в распоряжении которого оказались данные из базы пограничной службы ФСБ.

В частности, по данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова совершила более 35 перелетов в период с мая 2015-го по начало 2017 года. Она летала в такие страны, как:

Франция;

Австрия;

Швейцария;

Германия;

Испания;

Сербия;

Дания;

Италия;

Словения;

Греция;

Великобритания;

ОАЭ.

"И это, вероятно, не полный список, поскольку база отражает первый пункт назначения при вылете из России и последний в случае прилета и, вероятно, содержит данные не обо всех перелетах", — говорится в материале.

Перелет Воронцовой Фото: Агентство. Новости

Журналисты уточнили, что особенно часто Тихонова бывала во Франции, летая в Париж, Ниццу, Биарицца и Шамбери.

"Судя по датам отъезда и возвращения, младшая дочь президента за полтора года могла провести здесь около двух месяцев", — указано в статье.

Также Тихонова с конца 2016-го года систематически летала в Мюнхен, где ее второй муж Игорь Зеленский руководил Баварским государственным балетом.

Журналисты также выяснили, где Тихонова проводила новогодние каникулы:

во французских Альпах (новый 2016 год);

на Мальдивах (новый 2017-й);

в Москве (2018-й);

в Мюнхене (2019-й и 2020-й).

Старшая дочь Путина, Мария Воронцова, до 2016 года активно летала в Амстердам, на родину своего первого мужа Йоррита Фаассена. Вместе с ним в январе 2019-го они летали на родину Санта-Клауса — в финский Рованиеми. Также бывали и в Токио, причем дважды, сначала — в 2018 году, а потом, уже на две недели — в 2019 году.

Кроме того, Воронцова летала в Италию, Германию, Францию, Грецию и на Кубу.

Перелеты Воронцовой Фото: Агентство. Новости

Куда летала бывшая жена Путина

Людмила Очеретная, согласно базе, которая оказалась в распоряжении "Агентство. Новости", с 2015 по 2019 год примерно 20 раз летала из Москвы в страны, где располагалась ее недвижимость:

Испания;

Франция;

Швейцария.

Она также посещала Лондон и Мюнхен, где жила ее дочь Екатерина Тихонова. Осенью 2015 года Очеретная на три недели слетала на Мальдивы.

"В истоках есть только один перелет Воронцовой после начала войны — в июле 2022 года в Ереван. О полетах Тихоновой за границу в базе нет данных с сентября 2021 года. В декабре 2019 года последний перелет за границу (в Цюрих) совершила Очеретная. Это может свидетельствовать не только о том, что они перестали летать за границу, но и о том, что теперь они это делают под другими фамилиями", — отметили журналисты в материале.

Перелет Камышовой Фото: Агентство. Новости

Напомним, 27 августа Владимир Зеленский назвал Путина "старым дедом" и прокомментировал его визит в Азербайджан.