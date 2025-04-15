У Чехії засудили засновника фонду Help Ukraine за розтрачання коштів, призначених для українських біженців, — ЗМІ

Засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля міський суд у Празі визнав винним у розтраті коштів, які призначалися для інтеграції українських біженців у країні. Справу було розпочато через дві дотації загальною сумою 36,4 мільйона гривень (20 мільйонів крон), частину з яких обвинувачуваний витратив на купівлю житла. Сам Гергель свою провину заперечив та подав апеляцію.

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Про подробиці справи та вирок, який Гергелю виніс суд, розповіло видання Радіо Свобода 14 квітня.

Повідомляється, що засновнику фонду Help Ukraine суд виніс вирок про позбавлення волі до 5,5 років, а також заборону обіймати керівні посади у благодійних організаціях упродовж такого ж періоду.

Окрім того, за рішенням празького суду, Володимир Гергель повинен відшкодувати у чеську казну 13,3 мільйона крон (близько 7 мільйонів обвинувачуваний вже повернув).

Сам засновник фонду свою вину не визнає: у суді він заявляв, що коштів не розтрачував, а лише "повернув собі особисті гроші, які раніше надав у вигляді позики для роботи центру". Також наприкінці він заявив, що заснував центр заради "світла і безпеки" для дітей з України, однак це йому не допомогло: суд визнав такі спроби виправдання непереконливими.

Справа про розтрату державних коштів, призначених для біженців: деталі

Скандал довкола розтрати коштів від Чехії, призначених для українських біженців, розгорівся наприкінці літа 2024 року. Тоді повідомлялося, що у квітні 2022 року Гергель відкрив громадський центр "Розтили", який отримав грант від Міністерства освіти Чехії на загальну суму 20 мільйонів чеських крон.

Однак журналісти "Чеського телебачення" довідалися, що кошти витрачаються не за призначенням: фонд стягував гроші з батьків за участь дітей, а також кілька місяців не виплачував заробітну плату вихователям громадського центру. У Радіо Свобода також повідомили, що частину коштів Гергель витратив на купівлю житла (ймовірно, квартири в празькому районі Бранік), а від батьків вимагав сплачували по 2 500 крон за харчування, що не відповідало вимогам державної дотації.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Чехія готова відправити свої війська в Україну після завершення бойових дій. Про це Фокус дізнавався 23 березня.

Також повідомлялося, що Чехія відправила в Україну танки Т-72М1, остаточно знявши цю техніку зі свого озброєння. Про це стало відомо 9 квітня.