Чехія готова відправити в Україну свої війська після війни, — президент Павел

Безпеку в Україні, вважає президент Чехії Петр Павел, забезпечуватиме присутність європейських миротворчих сил та активна участь американського бізнесу.

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Після завершення війни офіційна Прага повинна долучитися до миротворчої місії в Україні. Про це "Європейській правді" заявив президент Чехії Петр Павел.

Він наголосив, що Чехія вже є частиною т.зв. "коаліції охочих", тому військові країни зобов'язані стати частиною миротворчих сил. Але, як визнав Павел, не всі підтримують зазначене рішення, тому ця ідея викликає дискусії всередині країни.

"Але якщо буде сильна група європейських держав, готових надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути серед них", — наголосив Петр Павел.

Очільник держави вважає, що безпеку в Україні забезпечуватиме присутність європейських миротворчих сил та активна участь американського бізнесу в країні.

Україна в НАТО: думка президента Чехії

Водночас на думку Петра Павела, у найближчій перспективі Україна навряд чи зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу, оскільки президент США Дональд Трамп відкинув варіант швидкого вступу до НАТО.

"Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО — це не питання кількох місяців", — визнав президент Чехії Павел.

Утім, на його переконання, це питання поки що не варто знімати з розгляду, залишивши його "відкритим".

"У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу думку за нової адміністрації", — не виключає політик.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія оголосили про створення "Коаліції охочих" — спільноту держав, які нададуть гарантії безпеки Україні після укладання мирної угоди з РФ. Союзники готові надіслати військовий контингент, який буде патрулювати повітря та море й захищатиме важливі об'єкти у чотирьох ключових містах.

Як писав Фокус, президент України Володимир Зеленський не покладається на ООН у питанні військового контингенту, який має стати гарантією ненападу Російської Федерації.