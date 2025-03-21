Військовий контингент в Україні: в МЗС пояснили, коли з'являться західні солдати (відео)

Начальники штабів країн, які надішлють військовий контингент в Україну, обговорюють кількість та локації частин, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Партнери чекають укладання мирної угоди.

Related video

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що переговори щодо військового контингенту західних країн тривають і перебувають на завершальній стадії. Союзники з "коаліції охочих" очікують завершення російсько-української війни, і після цього почнуться реальні переміщення підрозділів. Про деталі появи західного контингенту Тихий розповів під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі відомства.

Військовий контингент - коментар Тихого див. з 23:40

Тихий найперше пояснив, що коректно використовувати поняття "контингент", а не "миротворці". З його слів, "миротворці" — це російський наратив, якого слід забути. Після цього дипломат заявив, що переговори щодо контингенту перебувають на стадії імплементації (тобто на стадії виконання), а не на стадії "можливості". Доказом виконання є те, що відбулась зустріч начальників штабів країн-партнерів. Військові обговорили конкретні речі, які стосуються появи західний військових в Україні, зазначив Тихий.

"Це свідчить про дуже детально пропрацювання конкретного втілення цієї ідеї, обговорення конкретних кількостей, локацій і модальностей і різноманітних інших моментів. Тобто це все серйозно проговорюється", — сказав він.

Також дипломат уточнив, коли саме в Україні з'явиться військовий контингент. З його слів, це залежить від часу укладання мирної угоди. Тихий не назвав країни, які долучаються до розміщення західних військових, оскільки це ще "передчасно". Також посадовець наголосив, що важливо домовитись не лише про наземні війська, а й про ситуацію в повітрі та на морі.

"Щоб це відбулося, потрібно, найперше, просування мирного процесу. Тобто зараз зарано говорити про конкретні домовленості по цих військових контингентах", — підсумував речник МЗС.

Військовий контингент — деталі

Зазначимо, 20 березня видання Bloomberg розповіло про орієнтовний план "коаліції охочих" щодо військового контингенту. До проукраїнської коаліції приєднались 30 країн — європейський, а також Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Політики домовились, що небо захищатимуть літаки, які працюватимуть в районі Польщі та Румунії. Водночас в Чорному морі перебуватиме флотилія, яка займатиметься розмінування. Сухопутні підрозділи базуватимуться в Києві та інших великих містах та захищатимуть критичну інфраструктуру. Також іде мова про розвідувальні дані, які будуть надавати контингенту.

При цьому РФ не раз висловлювалась проти появи військового західного контингенту в Україні. Зокрема, про це заявив, наприклад, радник президента Путіна Юрій Ушаков. Крім того, заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв 19 березня вкотре пригрозив, що країни, які надішлють військових, будуть вважатись учасниками війни.

Нагадуємо, 20 березня Ушаков озвучив склад делегації, яка буде домовлятись з США щодо деталей перемир'я. Тим часом у Білому домі оголосили, що можливі непрямі перемовини РФ та України в Саудівській Аравії.