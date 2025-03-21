Военный контингент в Украине: в МИД объяснили, когда появятся западные солдаты (видео)

Начальники штабов стран, которые пришлют военный контингент в Украину, обсуждают количество и локации частей, заявил спикер МИД Георгий Тихий. Партнеры ждут заключения мирного соглашения.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что переговоры по военному контингенту западных стран продолжаются и находятся на завершающей стадии. Союзники из "коалиции желающих" ожидают завершения российско-украинской войны, и после этого начнутся реальные перемещения подразделений. О деталях появления западного контингента Тихий рассказал во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

Военный контингент — комментарий Тихого см. с 23:40

Тихий прежде всего объяснил, что корректно использовать понятие "контингент", а не "миротворцы". По его словам, "миротворцы" — это российский нарратив, который следует забыть. После этого дипломат заявил, что переговоры по контингенту находятся на стадии имплементации (то есть на стадии выполнения), а не на стадии "возможности". Доказательством выполнения является то, что состоялась встреча начальников штабов стран-партнеров. Военные обсудили конкретные вещи, касающиеся появления западных военных в Украине, отметил Тихий.

"Это свидетельствует об очень детально проработке конкретного воплощения этой идеи, обсуждение конкретных количеств, локаций и модальностей и различных других моментов. То есть это все серьезно проговаривается", — сказал он.

Также дипломат уточнил, когда именно в Украине появится военный контингент. По его словам, это зависит от времени заключения мирного соглашения. Тихий не назвал страны, которые приобщаются к размещению западных военных, поскольку это еще "преждевременно". Также чиновник отметил, что важно договориться не только о наземных войсках, но и о ситуации в воздухе и на море.

"Чтобы это произошло, нужно, прежде всего, продвижение мирного процесса. То есть сейчас рано говорить о конкретных договоренностях по этим военным контингентам", — подытожил спикер МИД.

Военный контингент — детали

Отметим, 20 марта издание Bloomberg рассказало об ориентировочном плане "коалиции желающих" относительно военного контингента. К проукраинской коалиции присоединились 30 стран — европейский, а также Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Политики договорились, что небо будут защищать самолеты, которые будут работать в районе Польши и Румынии. В то же время в Черном море будет находиться флотилия, которая будет заниматься разминированием. Сухопутные подразделения будут базироваться в Киеве и других крупных городах и защищать критическую инфраструктуру. Также идет речь о разведывательных данных, которые будут предоставлять контингенту.

При этом РФ не раз высказывалась против появления военного западного контингента в Украине. В частности, об этом заявил, например, советник президента Путина Юрий Ушаков. Кроме того, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 марта в очередной раз пригрозил, что страны, которые пришлют военных, будут считаться участниками войны.

Напоминаем, 20 марта Ушаков озвучил состав делегации, которая будет договариваться с США о деталях перемирия. Между тем в Белом доме объявили, что возможны косвенные переговоры РФ и Украины в Саудовской Аравии.