Не министры: в Кремле объявили состав делегации на переговорах с США по перемирию

Кремль присылает на переговоры с США сенатора, который хвастался кражей 700 тысяч украинских детей, и экс-начальника Пятой службы ФСБ, который вербовал украинских политиков и предпринимателей.

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Советник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков объявил имена двух представителей Кремля, которые будут участвовать в переговорах по 30-дневному перемирию. Уровень российского представительства — сенатор Государственной думы и сотрудник Федеральной службы безопасности. Об этом написало росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале.

Заявление Ушакова появилось 20 марта, через двое суток после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о режиме прекращения огня в Украине. Советник главы Кремля назвал двух членов делегации, которые будут говорить с американцами о перемирии. По его словам, в Эр-Рияде встреча состоится 24 марта и в ней примут участие сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ушаков отметил, что Белый дом также определился с делегацией: о деталях не рассказал. Представитель Путина выразил надежду на результативность предстоящей встречи.

"Мы надеемся, что консультации, которые состоятся в понедельник, будут продуктивными", — заявил он.

30-дневное перемирие — детали

Фокус писал о россиянах, которых Кремль присылает консультироваться в Эр-Рияд.

Сергей Беседа — генерал ФСБ РФ, который, по словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, больше всего вредит Украине. Направление его работы — вербовка украинских политиков, бизнесменов и других граждан для работы в пользу россиян. Беседа ранее возглавлял 5 службу ФСБ. В первые дни российского вторжения его ненадолго задержали за провал агентурной работы, но потом выпустили, чтобы он продолжил вредить украинцам, пояснил Буданов. В августе 2024 года хакеры добрались до переписки нового руководителя 5-го отдела — генерала Алексея Комкова. Из переписки следует, что его предшественник действительно попал в опалу из-за провалов в Украине, а также из-за коррупции.

Григорий Карасин комментировал инцидент 2019 года — захват в Азовском море украинских моряков российскими спецслужбами. По мнению сенатора Госдумы, Украина должна пообещать, что посадит моряков в тюрьму, и на этих условиях их вернут. Во время войны, летом 2023 года, Карасин сообщил, что на российскую территорию вывезли 700 тыс. украинских детей.

Отметим, 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после чего появились несколько разные комментарии обеих сторон относительно результатов общения. Кремль уже через 15 минут опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось о возможном согласии на прекращение ударов по украинской энергетике, если Украина согласится делать то же самое. Через час Белый дом заявил, что переговоры прошли успешно, а о дальнейшем перемирии будут общаться на новом раунде в Саудовской Аравии.

Напоминаем, 20 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова озвучила условия, при которых Кремль согласится на полное 30-дневное перемирие.