РФ против миротворцев и перемирия: первые заявления представителей Путина (видео)

Страны, которые отправят миротворцев в Украину, будут считаться участниками войны, заявили в Кремле. Таким странам угрожают ответить всеми возможными способами.

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Представители президента Российской Федерации Владимира Путина озвучили реакцию Кремля на возможность 30-дневного перемирия. Перемирие полностью отвергают. Москва не соглашается ни на режим тишины, ни на введение миротворцев, при этом требует "всеобъемлющего мира" в соответствии с собственными требованиями к Украине. Фокус собрал заявления российских топ-чиновников для росСМИ и отыскал ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Днем 13 марта, через двое суток после встречи США и Украины в Саудовской Аравии, появились заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и советника президента РФ по вопросам внешней политики Ушакова. Оба топ-чиновника озвучили несогласие Путина с идеей перемирия, причем Ушаков объяснил, что говорил об этом советнику по нацбезопасности Белого дома Майклу Уолтцу.

30-дневное перемирие — заявления Захаровой и Ушакова

Захарова заявила, что Кремль следил за переговорами в Джидде и готовится поговорить на эту тему с представителями Белого дома. После этого спикер МИД РФ оценила идеи США и других партнеров Украины:

Москва отрицает появление миротворцев на линии боев. По словам Захаровой, это будет толковаться как вступление других стран в войну и будет реакция "всеми возможными мерами";

публичные заявления Белого дома о договоренностях в Саудовской Аравии не принимают во внимание, а ожидают реальных деталей и предложений от представителей Вашингтона.

"[Европейские миротворцы] это провокационный шаг, направленный не на урегулирование конфликта, а на поддержку нездоровых и вредных иллюзий. Это будет означать вовлечение их в конфликт, Москва будет реагировать всеми средствами", — сказала Захарова.

Кроме того, по словам представительницы российского МИДа, в Кремле "считывают сигналы" Белого дома и видят "позитивную риторику".

Ушаков пересказал детали заявлений, которые услышал советник по нацбезопасности Майкл Уолтц:

Москва не заинтересована в кратковременном 30-дневном перемирии;

Москва заинтересована в "долговременном мире";

не может идти речи о членстве Украины в НАТО;

Кремль требует, чтобы США учли условия россиян.

Ответ СНБО на реакцию Кремля

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявления представителей Кремля и Владимира Путина. По его словам, россияне занимаются манипуляциями, выдавая себя за "миротворцев". Чиновник отметил, что слова Ушакова не следует воспринимать как официальную позицию Москвы. По мнению Коваленко, выступления советника Путина — это "искажение реальности", чтобы и дальше продолжать войну.

30-дневное перемирие — Коваленко о заявлениях Ушакова Фото: Скриншот

Отметим, члены делегации США, которые принимали участие в переговорах с Украиной в Джидде, прокомментировали итоги встречи и предложение перемирия. Например, госсекретарь Марко Рубио заявил, что ожидает положительного решения Кремля и того, что режим прекращения огня начнется уже через несколько дней. Также чиновник ответил на вопрос, как Вашингтон будет следить за тишиной на линии фронта. По его мнению, для этого используют "большое количество глаз" на местах, а также слежение со спутников. Четкую картину того, как это будет происходить, Рубио не озвучил.

Напоминаем, 13 марта издание The Times проанализировали последствия согласования и несогласия РФ на перемирие.