"Очень много глаз": Рубио рассказал, как США будут следить за режимом перемирия (видео)

Белый дом еще не знает, какие организации будут мониторить прекращение огня между Украиной и РФ, заявил госсекретарь Марко Рубио. Чиновник уверен, что это простой вопрос и он как-то решится.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио убежден в открытости современной войны, за ходом которой можно легко следить. По его мнению, благодаря этим особенностям американцы смогут контролировать режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией. Объяснение Рубио, которое прозвучало в аэропорту Ирландии после переговоров в Саудовской Аравии, транслировал телеканал Fox News.

30-дневное перемирие — комментарий Рубио см. с 13:37

Во время встречи с медиа Рубио пришлось ответить на вопрос, как США будут следить за режимом тишины, когда на него согласятся обе стороны войны. Чиновник заявил, что в современных условиях это делается легко. По его словам, будут использовать два основных метода. Первый — это "очень много глаз" на месте боев. Второй — благодаря слежению через "всевозможные спутниковые снимки, коммерческие спутники и т.д.". Госсекретарь уверен, что этих средств будет достаточно, чтобы увидеть все детали.

"Было бы довольно трудно скрыть удары беспилотников, удары ракетами, баллистические удары, артиллерийские обстрелы", — сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что американцы смогут справиться с задачей.

"Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, контролировать. Мы считаем, что это то, что можно контролировать", — услышали журналисты.

Также Рубио затронул вопрос того, кому доверят мониторинг. Чиновник не назвал какую-то страну или организацию, но заверил, что это обычное дело в современном мире, и эту проблему также решат.

"Одним из вопросов, который придется решить, будет то, кому доверяют обе стороны для мониторинга определенных огневых столкновений и обменов выстрелами. Это уже стало привычной практикой, и я не думаю, что это будет трудно организовать. Мы не обсуждали детали", — пояснил госсекретарь США.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 11 марта по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии пришли к согласию относительно объявления 30-дневного перемирия на российско-украинской войне. Речь идет о полном прекращении огня, поскольку переговорщики отвергли идею Киева и европейских партнеров о перемирии в воздухе и на воде. 12 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что реакции Москвы еще нет, поскольку ждут детальный отчет от американской стороны.

С 2014 по 2022 годы ситуацию на линии разграничения между ВСУ и российскими боевиками на Донбассе отслеживала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Весной 2022 года ОБСЕ свернула все миссии, а в 2023 году не смогла исключить из своего состава РФ, поскольку не было консенсуса.

Напоминаем, издание The Gurdian рассказало о переговорах США и Украины и о том, как Белый дом получил нужное ему решение. Между тем нардеп Роман Костенко объяснил, отменит ли правительство военное положение на время перемирия.