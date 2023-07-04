"В последние годы 700 тысяч": в РФ назвали количество детей, вывезенных из Украины

По словам российского дипломата Григория Карасина, некоторые дети попали на территорию РФ вместе с родителями, а воспитанники детских домов – вместе с педагогами.

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В Российской Федерации заявили, что на территории их страны сейчас находятся 700 тысяч детей из Украины. Об этом написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

"В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта в Украине, нашли убежище именно у нас", — утверждает Григорий Карасин.

Российский дипломат также добавил, что некоторые дети оказались на территории РФ вместе с родителями, а воспитанники детских домов – вместе с воспитателями.

Депортация украинских детей в РФ: что известно

По данным британской разведки от 22 июня, в Кремле готовят новую информационную операцию, связанную с незаконной депортацией детей. По словам аналитиков, ИПСО будет направлена на то, чтобы оправдать похищение украинских детей у родителей.

По данным Центра национального сопротивления от 27 июня, российские оккупанты под предлогом отдыха готовятся вывезти в Чувашию из Запорожской области 300 детей. По данным украинского подполья, практика вывоза детей в РФ распространена на оккупированных территориях.

Ранее, 30 мая, в ЦНС также сообщили, что российские захватчики начали вывозить детей из временно оккупированных территорий в РФ под предлогом предоставления медицинской помощи.

Как отметила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, на депортированных из Украины детей россияне оформляют "временную опеку" вместо "усыновления". При этом в мире не существует международной структуры, которая помогала бы украинцам вернуть вывезенных на территорию РФ детей