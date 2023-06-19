Геноцидная политика: в РФ нашли хитрую схему "усыновления" украинских детей, — омбудсмен

По словам омбудсмена, детей забирают якобы в лагеря на полгода, после чего передают в новые семьи как лишенных родительской опеки. Украина столкнулась с тотальном отсутствием системы защиты детей в мире.

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На депортированных из Украины детей россияне оформляют "временную опеку" вместо "усыновления". При этом в мире не существует международной структуры, которая помогала бы украинцам вернуть вывезенных на территорию РФ детей. Об этом в понедельник, 19 июня рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

По словам Герасимчук, россияне понимают, что усыновление незаконно, поэтому нашли другие способы удерживать украинских детей на территории РФ.

"Россияне хитрые, они понимают, что усыновление является незаконным. Так же, как и устройство детей в семейные формы воспитания, но они это называют "временной опекой". И, хотя, публично они заявляют – "мы усыновили" или "отдали на усыновление", но на самом деле по документам – это временная опека", — отметила омбудсмен.

Она отметила, что нескольких детей, оформленных под "временную опеку" удалось вернуть с большим трудом, что же касается случаев с уже "усыновленными" детьми в РФ – "Да, нам это удавалось", подчеркнула Герасимчук.

Омбудсмен пояснила, что россияне принудительно собирают у родителей документы с согласием отдать их ребенка якобы в лагерь на три недели, после чего обязуются вернуть. Детей полгода возят по разным лагерям, а спустя этот период считают таких детей, как оставшихся без родительской опеки, поскольку их якобы никто не забрал.

"И дальше их отправляют в семейные формы воспитания, а детям об этом не заявляют открыто. То есть, россияне используют все возможные схемы, чтобы лишить детей их биологических семей. У россиян четкая геноцидная политика. Они нацелены или уничтожить украинского ребенка здесь, или пополнять свою нацию за счет тех детей, которых они похищают. Две цели. Все", — подчеркнула Герасимчук.

Также уполномоченная по правам ребенка считает, что на сегодняшний день в мире нет международной структуры, которая бы могла предложить действенный механизм по возвращению наших депортированных детей.

"Украина увидела тотальное отсутствие системы защиты детей в мире", — отметила она.

Напомним, в конце мая стало известно, что оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть из них оказывается в далеких российских регионах, к примеру, в Мордовии.

1 июня, белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что более двух тысяч украинских детей вывезли с временно оккупированных территорий Украины в Беларусь.