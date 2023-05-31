Обманули и дали опекунство: СМИ выяснили, как ВС РФ увозят украинских детей

Оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть из них оказывается в далеких российских регионах, к примеру, в Мордовии.

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Российские оккупанты продолжают вывозить детей из временно оккупированных территорий Украины. Чиновники в РФ открыто подделывают им документы, говорится в материале издания "Обозреватель".

Автор статьи привел несколько примеров выезда детей в Россию. Мама 14-летней Софии Олеся Савинская узнала не сразу, что ее дочь пребывает в лагере в Анапе. Семья жила в Херсоне, а после оккупации города София с бабушкой выехали в Россию.

"Я сначала даже не знала, что это Анапа. Меня продолжали обманывать, говорили, что они тут, но связи нет. Только перед Новым годом дочь вышла на связь и попросила ее забрать", — рассказала Савинская.

София говорила ей, что ходила в Анапе в российскую школу и проблем у нее не было. Ребенка забрали благодаря усилиям фонда Save Ukraine.

Другой пример — 16-летняя Алина из Бериславского района Херсонской области отправилась в российский город Ковылкино в Мордовии. Ее уговорила поехать многодетная соседка Евгения.

"Она убедила ее в том, что когда придут украинские солдаты, то будут тут всех убивать", — сказала мама девочки Светлана Попова.

Российские солдаты отвезли Алину и Евгению на пункт пропуска. А в российской Мордовии опекунский совет выдал ей поддельные документы. Чиновников не смутило, что подтверждающих документов или разрешений на вывоз ребенка у Евгении не было, указано в статье.

"Совершенно постороннюю женщину сделали опекуном украинского подростка. Евгении выдали сертификат на жилье, на него женщина приобрела там квартиру и двухэтажный дом в селе. Квартиру она сдает, а в доме живет с детьми", — добавил автор.

Светлана полгода разыскивала дочь и все же нашла ее через соцсети. Девочка обрадовалась — она не знала, где ее мама и не могла с ней связаться.

ВС РФ готовят живой щит из детей: школьников приглашают в Крым

Подобных историй депортации украинских детей сотни, часть возвращают, а многие до сих пор находятся в России. Российские власти заманивают детей и подростков в Крым якобы для отдыха, пишет издание.

Туристический портал Брянской области в мае приглашал школьников средних и старших классов в Крым. Тур назвали "Новая Россия глазами ребенка: от Луганска до Крыма".

По данным журналистов, в мае в Евпаторию отправили отдыхать детей из реабилитационного центра Мелитополя. Курировал весь процесс коллаборант Евгений Балицкий.

"Из оккупированной территории Запорожской области собираются регулярно отправлять детей на отдых в Крым этим летом. Точно так же заманивают в лагеря и здравницы полуострова детей с оккупированной части Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — говорится в материале.

Коллаборанты на юге и оккупанты вывозят семьи из Крыма. Таким образом ВС РФ создают живой щит из украинских детей, чтобы усложнить контрнаступление ВСУ и деоккупацию полуострова, подытожил автор.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский называл количество убитых детей в Украине военными России. Полномасштабное вторжение унесло жизни минимум 483 детей, а около тысячи получили ранения.

Фокус уже писал о задержании в Москве гражданки Украины — женщина хотела вывезти детей-сирот, которых украли захватчики.