Обдурили та дали опікунство: ЗМІ з'ясували, як ЗС РФ вивозять українських дітей

Окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі в Криму. Частина з них опиняється в далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.

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Російські окупанти продовжують вивозити дітей із тимчасово окупованих територій України. Чиновники в РФ відкрито підробляють їм документи, йдеться у матеріалі видання "Обозреватель".

Автор статті навів кілька прикладів виїзду дітей до Росії. Мама 14-річної Софії Олеся Савінська дізналася не відразу, що її дочка перебуває у таборі в Анапі. Сім'я жила у Херсоні, а після окупації міста Софія з бабусею виїхали в Росію.

"Я спочатку навіть не знала, що це Анапа. Мене продовжували обманювати, казали, що вони тут, але зв'язку немає. Тільки перед Новим роком дочка вийшла на зв'язок та попросила її забрати", — розповіла Савінська.

Софія казала їй, що ходила в Анапі до російської школи і проблем у неї не було. Дитину забрали завдяки зусиллям фонду Save Ukraine.

Інший приклад — 16-річна Аліна з Бериславського району Херсонської області вирушила до російського міста Ковилкіно у Мордовії. Її вмовила поїхати багатодітна сусідка Євгенія.

"Вона переконала її в тому, що коли прийдуть українські солдати, то тут усіх убиватимуть", — сказала мама дівчинки Світлана Попова.

Російські солдати відвезли Аліну та Євгенію на пункт пропуску. А у російській Мордовії опікунська рада видала їй підроблені документи. Чиновників не збентежило, що підтверджуючих документів чи дозволів на вивезення дитини у Євгенії не було, зазначено у статті.

"Цілком сторонню жінку зробили опікуном українського підлітка. Євгенії видали сертифікат на житло, на нього жінка придбала там квартиру та двоповерховий будинок у селі. Квартиру вона здає, а в будинку живе з дітьми", — додав автор.

Світлана пів року розшукувала дочку і все ж таки знайшла її через соцмережі. Дівчинка зраділа — вона не знала, де її мати і не могла з нею зв'язатися.

ЗС РФ готують живий щит із дітей: школярів запрошують до Криму

Подібних історій депортації українських дітей сотні, частину повертають, багато хто досі перебуває в Росії. Російська влада заманює дітей та підлітків до Криму нібито для відпочинку, пише видання.

Туристичний портал Брянської області у травні запрошував школярів середніх та старших класів до Криму. Тур назвали "Нова Росія очима дитини: від Луганська до Криму".

За даними журналістів, у травні до Євпаторії відправили відпочивати дітей із реабілітаційного центру Мелітополя. Курирував увесь процес колаборант Євген Балицький.

"З окупованої території Запорізької області збираються регулярно відправляти дітей на відпочинок у Крим цього літа. Так само заманюють у табори та оздоровниці півострова дітей з окупованої частини Херсонської, Донецької та Луганської областей", — йдеться у матеріалі.

Колаборанти на півдні та окупанти вивозять родини із Криму. Таким чином ЗС РФ створюють живий щит із українських дітей, щоб ускладнити контрнаступ ЗСУ та деокупацію півострова, підсумував автор.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський називав кількість убитих дітей в Україні військовими Росії. Повномасштабне вторгнення забрало життя щонайменше 483 дітей, а близько тисячі отримали поранення.

Фокус уже писав про затримання у Москві громадянки України — жінка хотіла вивезти дітей-сиріт, яких вкрали загарбники.