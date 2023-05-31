"Це тільки те, що відомо": Росія вбила майже 500 українських дітей, — Зеленський

Ще майже тисячу дітей було поранено або скалічено з початку повномасштабного вторгнення.

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Росія з початку повномасштабної війни вбила щонайменше 483 дитини в Україні, ще майже тисячу дітей було поранено. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час конференції до Міжнародного дня захисту дітей.

Зеленський наголосив, що російська агресія забирає в українських дітей елементарні права на безпеку та розвиток.

"Російська агресія, терор, який вже 15 місяців знищує не просто будівлі. Вони руйнують фундаментальні права людини та наших дітей. Право на безпечне середовище, довкілля, освіту, розвиток, охорону здоров'я, відпочинок, дозвілля. А найголовніше, невід'ємне право дитини – право на життя. Право, яке Росія забрала у щонайменше 483 українських діточок", — сказав він.

Президент зазначив, що ці цифри лише про тих, кого вдалося ідентифікувати достеменно, насправді вони набагато більші.

30 травня стало відомо, що російські загарбники почали вивозити дітей із тимчасово окупованих територій до РФ під приводом надання медичної допомоги.

На початку травня в ОБСЄ розповіли, як у РФ порушуються права українських дітей. У звіті моніторингової місії йдеться про те, що незахищеними перед російськими окупантами стають діти-сироти. Їх вивозять з України під приводом евакуації та відпочинку у літніх таборах.

Нагадаємо, що у березні журналісти заявили, що українські біженці можуть стати жертвами сексуальної експлуатації в Європі. ОБСЄ та Thomson Reuters б'ють на сполох. У Великій Британії спостерігається триразове збільшення відповідних запитів в інтернеті за участю українських жінок. В Іспанії – у сім разів, у Польщі – у 2,3 рази.