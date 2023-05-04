Залучають до військового навчання: в ОБСЄ розповіли, як у РФ порушуються права українських дітей

У звіті моніторингової місії йдеться про те, що найнезахищенішими перед російськими окупантами стають діти-сироти. Їх вивозять з України під приводом евакуації та відпочинку у літніх таборах.

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За рік повномасштабної війни в Україні російські військові незаконно вивезли до РФ близько 300 тисяч малолітніх та неповнолітніх дітей. Таким чином, противник грубо порушив права дитини, сказано у звіті ОБСЄ, опублікованому 4 травня.

Місія встановила, що велика кількість українських дітей з 24 лютого 2022 року і навіть до цієї дати була переміщена з території України на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації.

"Хоча точні цифри залишаються невизначеними, факт масштабного переміщення українських дітей не заперечується ні Україною, ні Росією", — йдеться у звіті ОБСЄ.

За інформацією моніторингової місії, найнезахищенішими під час бойових дій виявилися сироти та діти, яких не супроводжували дорослі.

Також ОБСЄ встановила, що дітей вивозили на території РФ і на тимчасово окуповані території України, з кількох причин, що виявилися "легендою":

евакуація з міркувань безпеки;

передача з метою усиновлення чи патронатного виховання;

тимчасове перебування у так звані табори відпочинку.

"Незалежно від форми розміщення, українські діти опиняються в повністю російському середовищі, включаючи мову, звичаї та релігію, і піддаються проросійській інформаційній кампанії, яка часто зводиться до цілеспрямованого перевиховання, а також залученню до військового навчання", — наголошується у звіті моніторингової ми.

Таким чином, країна-агресор систематично порушує права українських дітей. Росія не дає дітям скористатися своїми правами на об'єднання з сім'єю, освіту, доступ до інформації, дозвілля, відпочинок та безпеку.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що в зруйнованому після ракетної атаки ЗС РФ будинку загинула ціла родина. Сусід сім'ї намагався допомогти жінці та дівчинці, які залишилися живими, але не зміг. За кілька хвилин після ракетного удару кутова квартира на дев'ятому поверсі повністю зруйнувалася та впала. Після цього чоловік уже не чув голосу жінки та плачу дівчинки.

Також зауважимо, що омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова не вважає себе військовою злочинницею. Свої дії вона називає не "депортацією", а "евакуацією з-під обстрілу". Крім того, вона наголосила, що у всіх дітей, яких вивезли з України на територію Російської Федерації, залишається українське громадянство та право вивчати рідну мову, але доказів не надано.