"Я мати, і цим все сказано": омбудсмен РФ не вважає себе воєнною злочинницею

За словами Марії Львової-Бєлової, вона не згодна з рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі, оскільки нібито "рятувала дітей від обстрілів", а не робила геноцид.

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Уповноважена з прав дитини за президента Російської Федерації Марія Львова-Бєлова не вважає себе воєнною злочинницею, яка незаконно вивозить дітей із території України. Про це вона розповіла у новому інтерв'ю для американського видання Vice News 2 травня.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт жінки, а також голови Кремля Володимира Путіна. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей із окупованих територій України. Проте вони себе не вважають, про що і розповіла Марія Львова-Бєлова в інтерв'ю виданню.

"Я мати, і цим все сказано. Який я воєнний злочинець, про що ви кажете. Це дуже смішно. Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", — йдеться у повідомленні.

Свої дії вона називає не "депортацією", а "евакуацією з-під обстрілiв". Крім того, вона наголосила, що у всіх дітей, яких вивезли з України на територію Російської Федерації, залишається українське громадянство та право вивчати рідну мову, але доказів не надано.

"Громадянство України залишається ж у них. Ми ж його не скасовуємо. Ми доповнюємо і даємо можливість. Що, це простягання ідентичності? Ми завжди співали пісні російською та українською мовами. Ми розповідали казки російські та українські. Ми завжди жили у дружбі. А те, що зараз відбувається — навпаки, в Україні стирають зараз все, що пов'язано з Росією", — продовжила чиновниця.

Як на це відреагували в Офісі президента?

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про цей інцидент на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Він вважає, що РФ на сьогодні "є ідеальною конструкцією пекла".

Все тому, що розшукувана МКС персона дає невимушене інтерв'ю журналістам зі США, де намагається довести добросердечність своїх дій і використовує також наративи про "материнське серце".

"Ми просто прийшли до їхніх міст, зруйнували їхні будинки, вбили і покалічили їхніх батьків на їхніх очах, відправили їх до фільтраційних таборів у віддалені регіони, де жорстоко знущаються з них і змушують слухати пропагандистські лекції, і доповнили це другим паспортом. Хіба це не порятунок? Хіба це не про "російське милосердя"? Хіба це не справедливість? Хіба ми не маємо права позбавити їхньої фальшивої ідентичності", — пише Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського президента, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.