Українські біженці можуть стати жертвами сексуальної експлуатації в Європі, — дослідження

ОБСЄ та Thomson Reuters б'ють на сполох. У Великій Британії спостерігається триразове збільшення відповідних запитів в інтернеті за участю українських жінок. В Іспанії – у сім разів, у Польщі – у 2,3 рази.

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Дослідники з Thomson Reuters дійшли висновку, що українські біженці можуть стати жертвами зловмисників як в онлайні так і в житті. Інтерес до порнографічного контенту за участю українок різко зріс із початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє The Guardian.

Представники організації закликали посилити заходи безпеки, щоб захистити українських жінок та дітей від сексуального насильства.

Докази сексуальної експлуатації та торгівлі громадянами України були і раніше, але, згідно з результатами аналізу пошукових запитів, за останні півроку різко збільшилися перегляди порнографічних відео за участю біженців.

Світовий пошуковий трафік за такими запитами, як "Ukrainian porn", знаходиться на стабільно високому рівні.

Представники Thomson Reuters працюють з ОБСЄ та намагаються донести інформацію про небезпеку сексуальної експлуатації. Запущено спеціальну кампанію під назвою "Be Safe", яка покликана спонукати світову спільноту роз'яснювати українцям важливу інформацію та допомогти навчитися виявляти тривожні ознаки торговців людьми.

"Цей аналіз показує, наскільки важливо забезпечити безпеку жінок і дітей, які біжать від війни. Високий попит з боку чоловіків на українських жінок і дівчаток слугує величезним стимулом, щоб залучити вразливих людей і заробити на них", — пояснив Валіант Річі, спеціальний представник та координатор ОБСЄ з боротьби з работоргівлею.

За його словами, є спроби рекрутингу громадян України в чатах, якими вони користуються. За березень 2022 року відповідні пошукові запити в інтернеті збільшилися вчетверо.

У Великій Британії спостерігається триразове збільшення запиту "Ukrainian escorts" порівняно з періодом за півроку до початку повномасштабної війни. Запит "Ukrainian porn" в Іспанії виріс у сім разів, у Польщі — у 2,3 рази.

Таких запитів також побільшало в Австрії, Чехії, Данії, Франції та Швейцарії.

Представник Thomson Reuters Хізер Фішер пояснила, що зростання інтересу на відповідний контент за участю українських громадян може спонукати торговців людьми заманювати і готувати жінок і дітей до сексуальної експлуатації. Наразі представники цієї організації спільно з ОБСЄ намагаються вжити необхідних заходів, щоб захистити вразливих людей від сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, що половина українських біженців у Великій Британії залишається без грошей на оплату житла.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому українські біженці можуть втратити рахунки за кордоном. У податкової служби з'явилася можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про активність банківських рахунків резидентів та, за необхідності, ці рахунки блокувати.